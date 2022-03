Foot D2 acff : Damien Raths doit encore officialiser sa venue à Givry

Damien Raths est-il parti pour racheter Givry ou établir une convention de partenariat avec le club belge ? Il est encore un tout petit peu trop tôt pour l’écrire puisque rien ne filtrera plus avant la semaine qui précède la fête de Pâques. En attendant, si l’objectif était aussi de conserver un maximum de cadres et de rester en D2 acff coûte que coûte, c’est très mal engagé. Car les Florian Devresse (Marloie), Pierre Antoine François (Marloie) rejoindront Sylvain Martinet dans le noyau coaché par Frédéric Jacquemart en 2022-2023. Simon Poncelet, Thiebaut Bartholomé, Lorian Léonard, Guillaume Déom ont déjà choisi de travailler avec l’ancien T1 de l’Excelsior Virton, Samuel Petit à Habay-la-Neuve (D3 acff), Kevin Huberty a signé pour Freylange, club de P1 luxembourgeoise, Steve Tchamdjou portera la vareuse de Verlaine (D2 acff ?) et Windsley Alima a donné sa parole à Aywaille (D3 acff). Ajoutons à ces départs, l’arrêt de Jérôme Hinck pour raisons privées et l’incertitude planant encore un peu autour de notre milieu récupérateur Arnold Nkokolo, qui serait à 90% déjà ailleurs.

" Aujourd’hui, seulement le défenseur Louis Cherdon, le gardien Luka Lapraille et les frères Lukas et Théo Dufrasne ont prolongé l’aventure à Givry, signale encore le président Aubry. J’ai fait une proposition à l’attaquant Ridwane Bouchbiti, à Quentin Lejeune et Bruno Lannoy. J’attends leur réponse dans les huit jours. Mathys Raskin, prochainement opéré reviendra dans un an. Romain Raths me l’a dit en son temps, je peux choisir le coach ! Eddy Raskin, qui avait succédé à Eric Picart tient la corde. Mais j’imagine qu’il attend de voir où son équipe se trouvera dans un mois et avec quel noyau il travaillera avant de prendre une décision. " Alors que mars se termine, qu’il reste juste à jouer Hamoir, Acren, Tubize et Verlaine, Givry a davantage un pied en D3 que les deux en D2. Trop de têtes sont déjà ailleurs et depuis quelques semaines, les deux adversaires directs au général dans la lutte pour le maintien, Verlaine et Couvin-Mariembourg ne traînent plus en chemin. Ils ont d’ailleurs profité de ces dernières semaines des questionnements à Givry pour pousser le club luxembourgeois derrière eux.

Tant qu’il y a vie et matches, il y a espoir, dit-on souvent. Tout est encore possible mathématiquement. Le président sait juste confirmer que Givry B, coaché par Jean-Louis Hanot existera toujours en provinciales luxembourgeoises. Quant à ce qui resterait à faire en termes d’investissement côté infrastructures afin de rester attractif pour la jeunesse régionale, c’est bien balisé. " Il nous reste quelques travaux électriques et l’aspect chauffage, conclut le président. Ce n’est pas un très gros budget. Aménager le terrain d’entraînement en herbe, construire un synthétique, c’est une autre dépense, mais à terme, pour rester concurrentiel, cela deviendra vital. Avec nos forces actuelles, l’enveloppe budgétaire reste réduite, même si en trois saisons, on a bien remis de l’ordre dans nos comptes. Avec un apport extérieur et surtout nouveau, cet élan-là arrivera. "