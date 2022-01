Foot belge et justice : suite et pas encore fin

Restent les dossiers de deux agents et non des moindres. Celui de Pini Zahavi devrait bientôt être finalisé. La justice bruxelloise s’est intéressée aux pratiques du célèbre agent israélien, 74 ans, surnommé "Mister fix it". En cause : son rôle de "facilitateur" dans de nombreux transferts, lors de son passage comme dirigeant à Mouscron. Il a été inculpé pour faux, usage de faux, blanchiment d’argent et escroquerie.

Rappelons par ailleurs que le club de Mouscron a été inculpé en août 2020 comme personne morale pour faux, usage de faux et escroquerie.

Enfin, Didier Frenay est également sur la sellette. Thomas Meunier, son ancien "poulain", a porté plainte contre lui pour des irrégularités autour de son transfert de Virton à Bruges et de ses revalorisations salariales au club brugeois.

Bref, l’actualité footballistico-judiciaire s’annonce encore bien chargée dans les mois qui viennent. Et le football belge risque bien de trembler encore un peu plus à moyen terme.