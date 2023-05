Foot amateur : UR La Louvière Centre, deux victoires au Tivoli pour (re) monter ?

Après Perwez, Beloeil, Arquet, Longlier, Elsaute et Wanze Bas-Oha, montés en D3 ACFF via leur championnat respectif, ce sont deux nouvelles équipes qui ont acquis ce dernier dimanche le droit de jouer au niveau national en 2023-2024.

Pour Gouvy, vainqueur de Biesme, après avoir écarté Genappe trois jours auparavant, c’est d’un aller-retour qu’il faut parler, l’équipe du nord de la province de Luxembourg était descendue de ce niveau l’été 2022. " En six ans, j’aurai connu trois montées avec Gouvy comme entraîneur, mentionne Christophe Bertels. Une descente aussi, mais ça, on ne le criera pas trop fort (rires). Je laisse ma place à Alain Colomberotto, actif à Ougrée, dans le Liégeois cette saison. Cette décision a été prise bien avant la fin de saison. J’ai besoin d’un peu de recul. Mais je vais devenir " l’œil du terrain " en faisant mon entrée dans le comité du club de mon village. Être Gouvyon, c’est quelque chose. Dimanche, nous étions sept cents pour faire la fête et ce n’est pas loin de vingt-deux fûts qui ont été vidés. Quelle soirée, quelle nuit ! Et je tiens à ce que vous l’écriviez : j’ai fait la connaissance d’un entraîneur adverse, non seulement hyper fair-play dans la défaite mais ô combien attachant et sympathique. Olivier Defresne, puisque c’est de lui qu’il s’agit a pu aussi retrouver chez nous Jean-Sébastien Legros, l’entraîneur de Seraing en D1A cette saison. Ce dernier n’habite pas loin de Gouvy. L’entraîneur de Biesme l’avait côtoyé par le passé. "

Le mentor de Gouvy le reconnaît d’emblée : c’est l’envie et la condition physique qui a permis à son groupe d’émerger. Tant face à Genappe que face à Biesme. " En dehors de quelques phases arrêtées, nous n’avons donné aucune occasion à l’adversaire en cinq matches. Et depuis sept rencontres, nous n’avons pris aucun but. C’est bien simple, mon gardien devenait presque un spectateur supporter. Nous avons inscrit le but de la montée à six minutes de la fin du match. Je dois avouer qu’on a pu aussi compter sur une rafale de vent providentielle pour pousser le défenseur central de Biesme à la faute. Je le voyais reculer au moment où la balle partait dans les airs et faire un joli bond devant lui. J’ai crié à mon attaquant que son adversaire allait commettre la faute. Germain Schmitz n’a pas tremblé au moment d’aller défier le gardien adverse. "

En 2023-2024, Gouvy, rejoignant à ce niveau les Luxembourgeois de Mormont, Longlier, Habay et Marloie pense que la série D3 ACFF sera moins costaude qu’il y a deux saisons.

Si Lema, Djiboune et Cardoso De Sousa ne restent pas, Gouvy se renforce avec quatre nouvelles têtes. Le gaucher offensif Lilian Guillaume rentre d’Houffalize (P1). Mathys Vieuxtemps, meneur de jeu gaucher arrive de Chaumont (P1). L’arrière gauche Nathan Demeuse, 19 ans débarque de La Roche (P1) et un numéro neuf arrive dans les bagages du nouveau coach Colomberotto. Il s’agit de Pascal Nuozzi, huit buts en vingt-sept matches avec Ougrée (P1) cette saison. " Le noyau sera plus équilibré et plus technique que jamais, mentionne encore Christophe Bertels. Ma fierté, c’est ce constat : soixante pourcents du noyau A sont des garçons du club ! "