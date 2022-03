Foot amateur : Tubize-Braine et Rebecq rêvent aussi de N1

Chez les Amateurs, on est entré dans la dernière ligne droite des championnats. Pas mal d’équipes de D2 et D3 acff ont plus qu’un œil sur la position de l’URLC et le RFB en N1. La Raal est très proche du titre en D2, Tubize et Rebecq ont demandé la licence N1, Binche, Namur et Dison ont déjà franchi une étape en D3.

Au sein du dernier tiers des compétitions de foot amateur, il n’est pas superflu d’établir un point complet sur les enjeux et les premières décisions liées aux séries francophones. On se limitera dans ces lignes aux séries nationales et aux championnats de l’élite.

Comme il y a aussi une implication du championnat de Nationale 1 vers les divisions des Amateurs, épinglons ce qu’il faut avoir en tête à ce niveau situé entre les purs amateurs et le foot pro.

° Nationale 1. En mai prochain, les quatre premiers de la série disputeront un tour final pour désigner le champion. Les équipes qualifiées débuteront cette mini-compétition s’étalant sur six matches - chacun joue deux fois contre les autres - avec la moitié des points glanés durant la phase classique.

Important : les formations qui n’ont pas demandé la licence pour la D1B peuvent quand même jouer ce tour final. Du coup, Dessel Sports et l’Olympic de Charleroi, dans cette situation et qui occupent, pour le moment une position dans le top 5 ne termineront pas nécessairement "en roue libre", les joueurs ayant envie de disputer ces rencontres de gala susceptibles de les mettre en lumière à tout moment.

Dans le haut du tableau aussi, Visé, qui a fait la demande de la licence D1B ambitionne plus que jamais un des quatre premiers sièges après vingt-huit journées. Dans le bas du classement, les 14 et 15emes sont descendants directs en D2 amateur, le 13eme étant barragiste.

Actuellement, l’URLC, en attente d’une décision du comité d’appel de l’Union Belge visant à lui retirer jusqu’à sept points en raison de la présence d’un joueur non qualifié (affaire Mukala Kabemba Antoine Naspi) sur la feuille des matches face à Knokke, Heist et Winkel est positionné parmi les deux descendants directs. L’équipe hennuyère, qui reste sur un six sur six en championnat prétend n’avoir pas dit son dernier mot, assurant même au passage que le montant du passif déjà évoqué dans les médias n’inspire pas les plus grandes inquiétudes (!).

De son côté, le RFB doit relever la tête sans trop tarder car il ne possède que quatre petites unités d’avance sur le siège de barragiste.