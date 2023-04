Foot amateur : tout Couvin-Mariembourg (D3) signe ailleurs en une semaine, simple fatalité ?

Et que dire encore de ce qu’il se passe au sein même du noyau A. En quinze jours, plus d’une équipe de titulaires a signé son départ en mai prochain.

Ainsi, Corentin Delpire évoluera à Nismes (P1), Mael Chartier et Tom Sobry joueront la prochaine saison à Petigny-Frasnes, club voisin, en P2 ou en P1, Patrick Pratz et Romain Wackers viennent d’entériner leur transfert chez les ambitieux Djobins de Biesme (P1), l’attaquant Guela Davrichov jouera à Gosselies, l’ailier Quentin Deppe rejoindra Aische (D3 acff), Romain Pérot a signé ce dernier mercredi soir à l’EC Erpion (P2 Hainaut), Tristan Gillis s’est proposé à Onhaye (D2 acff), qui pourrait l’engager, Thibaut Hallaert est proche de Nismes (P1), Nicolas Deppe pourrait aussi rejoindre Biesme ou un club voisin comme Flavion (P1) par exemple, Flavion également sondé par le défenseur Lucas Magotteaux. Ajoutons à cela que les Lucas Belhamri, Sorry Kaba, Shkumbin Latifi et Anthonyme Repan ont quitté le navire depuis plus longtemps, que l’ancien joueur du PAC Buzet Julien Murrone a fait part de son départ depuis un mois, on risque de se retrouver avec presque un onze de départ, dimanche, en championnat face à Tournai, qui ne sera plus du tout Couvinois cet été.

On imagine enfin que l’excellent gardien Vincent Eugène, qui parle de chercher une place comme deuxième portier dans un club pour préserver son dos trouvera preneur aussi très vite. Les Théo Duchêne et autre Maxime Galante (vers Pétigny-Frasnes ?) pourront bientôt déposer leur sac dans un autre club de la région. Toujours en face de promesses compliquées à tenir et l’attente d’une discussion nourrie les yeux dans les yeux avec un dirigeant, le noyau A de Couvin-Mariembourg ne s’est pas entraîné mardi soir.

Un moment, il était question de ne plus monter sur un terrain tant pour la fin de championnat que pour l’entraînement. Pourtant, pour une question de visibilité et d’orgueil, l’équipe reprendra le chemin du stade ce jeudi soir. La tête remplie de lassitude actionnera-t-elle encore parfaitement les jambes ? Il est permis d’en douter. Mais ces garçons-là nous ont déjà agréablement surpris, ne fût-ce qu’en regardant les résultats secs sur le terrain depuis janvier. Donc, patientons.

In fine, si nous n’en sommes vraiment pas dans cette configuration, ne faut-il pas imaginer que derrière une volonté communale, les autres équipes de l’entité, à savoir Pétigny-Frasnes, qui surfe en ce moment sur la bonne vague avec l’entraîneur-partenaire Sébastien Marée à sa tête voire Pesche ne finiront pas par profiter aussi des très belles installations de la plaine des Sports et du Roi Soleil ? D’autres équipes, une autre vision ?