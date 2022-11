Foot amateur : les D2-D3 vont devoir montrer patte blanche

Dès la saison prochaine, les clubs de D2 et D3 acff auront l’obligation de posséder une licence pour disputer le championnat. Sans ce précieux sésame, ce sera direction la première provinciale. Certains critères font grincer des dents. L’Acff entend tenir bon : elle doit emboîter le pas à l’Aile flamande.

Plus de deux tiers des clubs amateurs du territoire belge sont flamands. La plupart ont souvent une longueur d’avance sur les francophones et germanophones en matière de structure d’ensemble et surtout mise en adéquation avec la réalité économique du pays.

D’ailleurs, depuis cette saison, les clubs de l’aile Vlaamse Voetbal fonctionnent avec un système de licence pour les clubs de séries nationales et déjà un peu plus de transparence dans leur gestion au niveau des provinciales. Au regard de la situation, et dans la foulée d’une dérogation obtenue en pleine période Covid, l’Association des clubs du football francophone (ACFF) ne pouvait plus faire la politique de l’autruche longtemps. Sous l’insistance régulière de la Fédération, elle a dû accrocher le wagon.

Quand on veut bien se souvenir qu’elle reste (bien) dépendante de l’Union Belge pour boucler chaque année un budget, il y avait lieu d’obéir.

Les clubs nationaux du foot amateur francophone devront donc montrer patte blanche dès la saison 2023-2024. Avant les autres, dans les provinciales ? C’est aussi dans l’air du temps et dans les discussions en haut lieu puisqu’on évoque l’obligation pour ceux-ci et notamment de présenter un budget en bonne et due forme chaque saison, de ne plus considérer que le virement bancaire comme preuve de paiement, etc etc..

Voici trois semaines bientôt, les clubs de D2 et D3 acff ont été réunis à Cognelée (Namur) pour être mis au parfum de ce qu’on attend d’eux dans les prochaines semaines. Chacun devra obtenir une licence qui ne sera jamais cessible à une autre personne juridique.

Cas particulier, un club, promu de première provinciale vers la D3 ne devra pas obtenir la licence en question lors de sa première saison à l’échelon supérieur. Par ailleurs, le club qui l’obtient pendant la période prévue à cet effet, et qui a réalisé une cession de patrimoine non punissable pourra aussi inviter le secrétaire général de l’ACFF à céder cette licence à la personnalité juridique cessionnaire.