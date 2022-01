Foot amateur : le report d'un match pourra être demandé à partir de cinq cas de covid

Alors que les compétitions de football amateur reprendront à partir du 28 janvier, l'ACFF (Association des clubs francophones) a rappelé lundi le protocole corona en vigueur.

Un club pourra demander le report d'un match si cinq joueurs ou plus ne peuvent être alignés en raison d'une infection ou d'une quarantaine obligatoire le jour du match. Cette demande de report peut également être faite si le gardien de but et le gardien de réserve de la même équipe sont tous deux infectés ou en quarantaine obligatoire le jour du match.