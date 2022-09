Foot amateur : Le gardien d’Incourt victime d’un contact hyper violent, alors que son club perdait déjà 11-0

C’est chez lui à Perwez que Damien nous reçoit, avec sa maman. Le jeune gardien d’Incourt se souviendra longtemps de ce match de championnat, en déplacement à Woluwe : "En début de deuxième mi-temps je suis sorti pour intercepter un ballon avec mes mains. Je l’ai capté et un joueur de Woluwe m’a percuté. Je suis tombé, je n’arrivais plus à bouger. Un de mes équipiers est arrivé. Il a compris que c’était sérieux et on a tout de suite appelé une ambulance. C’est comme si tout mon côté gauche était complètement paralysé. J’ai commencé à paniquer".

Une première ambulance est arrivée sur place, mais n’avait pas le matériel nécessaire pour transférer Damien sur une civière. Une deuxième ambulance avec le SMUR a suivi, quelques minutes plus tard. Le gardien d’Incourt a été transféré vers Saint-Luc. Au final il s’en sort avec une fracture de la clavicule.

Sa maman, Catherine Herbiet, qui n’était pas présente au match, a été prévenue par téléphone : "Je suis passé par toutes les émotions. L’incompréhension, la déception, la peu et la colère aussi. Quand je suis arrivée à l’hôpital, Damien était dans le service de réanimation. Finalement les médecins m’ont dit que c’était une clavicule cassée. Casser une clavicule avec un genou c’est déjà interpellant. Mais je me suis dit qu’à 10 cm près c’était sa tête".