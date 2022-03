Foot Amateur : La RUW Ciney (P1) termine son purgatoire

La RUW Ciney est déjà toute proche d’un retour au niveau national. Dans quelques mois, elle jouera à nouveau en D3 acff, mais cette fois au stade Tilleux et plus au stade Lambert.

Désormais la direction ne fait plus de folies financières et s’appuie sur une grosse école de jeunes et un ex-pro, ex-champion de Belgique pour conduire l’équipe fanion.

Si les planètes s’alignent bien comme on dit, la R.U.W Ciney sera le premier champion des P1 francophones le week-end à venir. Avec 17 unités d’avance sur Chevetogne, second classé de l’élite provinciale namuroise à sept rencontres de la fin du championnat, le club de la capitale du Condroz namurois doit, pour qu’il en soit ainsi à la fois gagner dès vendredi soir à Meux B, mais aussi espérer que Chevetogne ne prenne pas les trois points à Dinant dimanche après-midi.

" A vrai dire, cela ne m’arrangerait pas trop d’être champion dès la semaine à venir, explique David Maucq, l’entraîneur cinacien. Cela risque en effet de survenir un jour où nous ne jouons pas, en dehors de nos installations et à un moment où je serai occupé avec l’équipe B, la P4 en visite, dimanche à l’Entente Sommenoise. Bref, on pourrait mieux fêter un titre dans quinze jours lorsqu’on ne dépendra d’aucun autre résultat mais surtout à Tilleux, à la faveur de la venue, un samedi soir de Malonne. La semaine suivante, cela me va aussi puisqu’on recevra, toujours un samedi soir Beauraing. "

Le matricule 240 aura 100 ans dans deux saisons (2024). Son dernier titre remonte à voici tout juste dix ans. C’était en promotion D et dans la foulée, Ciney allait disputer sept saisons au premier échelon amateur national, c’est-à-dire la D2 acff ou son équivalent d’alors, la D3, laquelle comportait encore un mélange d’équipes francophones et néerlandophones.

Puis, en deux saisons, le club se retrouvait dans les tracas financiers et retournait dans le même temps au sein de la première provinciale namuroise en 2020-2021.

Le purgatoire n’a pas duré très longtemps puisqu’en une seule saison complète, la RUW a retrouvé des couleurs et surtout dominé le gratin du foot provincial namurois.

En 23 sorties de championnat, l’équipe des Bleu et Blanc n’a perdu qu’à trois reprises, chez elle face à Biesme, le 3 octobre (1-3), à Loyers, le 21 novembre (7-2 !!) et à Chevetogne, le 6 février (2-1).

Pour le reste, l’équipe a constamment été audacieuse dans ses matches, un nul ne s’étant jamais produit jusqu’ici. Dans le noyau A, essentiellement des produits de la très large école maison (plus de 500 jeunes) autour de quelques gars d’expérience comme Vito Villano, lequel fut champion de D1 avec le Standard de Liège, avant de se retrouver à Tubize, le récupérateur Emelin Henrotaux ou le vif joueur de couloir Tom Antoine.