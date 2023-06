Foot amateur : la licence aménagée pour mieux apprécier la scission de la N1

Le comité supérieur de l’Union Belge peaufine les nouveaux textes de la licence nécessaire à une présence dans la nouvelle mouture de la N1, dès 2024-2025. Tout doit être voté d’ici vendredi.

On n’y est pas encore tout à fait, mais ce n’est plus qu’une question de jours voire d’heures : d’ici ce vendredi 30 juin, le Comité Supérieur de l’Union Belge (COSU) aura, sauf gros revirement de situation voté les nouveaux textes fixant les conditions de la licence nécessaire pour intégrer la nouvelle N1 francophone/germanophone/bruxelloise d’une part, néerlandophone, d’autre part, dès 2024-2025.

Deux conditions principalement sont en passe d’être aménagées.

Primo, les clubs, à qui on demandait jusqu’ici un terrain avec 64 mètres de largeur pour la N1 vont pouvoir se contenter de 60 mètres. Secundo, en matière d’éclairage, ceux qui n’auraient pas le minimum de lux voulus pour la Nationale 1 devront s’engager à disputer leur match à domicile le dimanche après-midi.

Les accords de principe pour l’existence de ces N1, nouvelle mouture sont déjà pris. Il se dit que cette option n’a été choisie que d’extrême justesse en partie flamande.

A l’ACFF, à la différence des Flamands qui ont intégré les clubs de D3 au vote global, seules les D2 se sont prononcées sur cette réforme des séries nationales.

Les réticences sont venues principalement du côté des clubs liégeois (Warnant, Verlaine, Stockay, Hamoir). Pour le reste, une majorité d’entités étaient non réfractaires voire carrément enthousiastes à l’idée de ce changement.

"Donner l’occasion à une équipe francophone de rejoindre la D1B ou le monde pro chaque année, cela restera une très belle avancée par notre football amateur, glisse Christian Bartosch, membre liégeois du COSU. Avoir un arbitrage 100% francophone à ce niveau ne peut qu’entraîner une franche émulation parmi nos sifflets. L’Acff pourra aussi agrandir son champ de compétences. C’est une série en plus entre ses mains. Rien que ces arguments nous poussent à aller de l’avant."

On ajoutera qu’il y a bien sûr aussi de jolis arguments financiers derrière cette nouvelle scission.

La Ligue Pro est prête à déposer davantage dans la corbeille, via et notamment l’intégration de nouvelles équipes U23 comme celles sans doute à plus ou moins courte échéance de Eupen, le RWDM etc etc….

Toujours selon Christian Bartosch, rien ne dit encore que ces équipes ne pourraient pas apparaître directement au niveau N1 plutôt qu’en D3. Pour l’heure, rien n’est coulé dans du béton. A priori, la prochaine N1 francophone se composera de douze équipes.

En fonction des éventuelles descentes francophones de D1B, mais aussi du maintien ou non des U23 de Charleroi à côté de Virton, de l’Olympic, de la Raal et de Visé dans la série actuelle, on pourra déterminer le nombre de montants de D2 acff vers la nouvelle N1 en fin de saison.

"Il est certain qu’il y aura davantage qu’un montant de D2 vers la N1 et davantage de montants de D3 vers la D2 en avril-mai 2024, termine celui qui est aussi dirigeant à Visé. S’ils ont la licence revue et corrigée, le champion et le vainqueur du nouveau tour final de D2 monteront directement. On verra aussi plus tard si on se dirige vers des séries à moins d’équipes en D2 acff, et si on en arrive à davantage que trois descendants directs."

Puisqu’il faudra encore un peu de temps pour savoir quelles seront les configurations exactes des N1, D2 et D3 avec leur mécanisme de montée et descente, on risque de démarrer les compétitions sans en connaître le cadre exact. Sera-ce du goût de tout le monde ?