Foot amateur : la fusion Huy-Solières entre dans le money time

Christophe Coulée n’est pas le président du RFC Huy depuis de longues années. Ce patron d’une sprl active notamment dans des services de déménagements prend toutefois son rôle très à cœur aux côtés notamment de la famille Rorive.

Aujourd’hui, l’équipe première qui, selon l’entraîneur Manu Papalino s’est construite à partir d’un petit budget tournant autour de la cinquantaine de milliers d’euros, s’est également bien installée dans la colonne de gauche de la série B de la D3 acff.

"Sportivement, on ne peut que se réjouir des résultats de l’équipe locomotive du RFC Huy. L’entraîneur a aussi beaucoup de mérite à avoir intégré au sein de son noyau, depuis deux saisons, cinq ou six éléments plus jeunes, formés chez nous. Nous en affilions de plus en plus durant le championnat et nous avons chez nous quelques très bons U17 et U19, comme le fils de Christophe Kinet, une réelle promesse.

Pour avancer, il nous faut franchir une autre étape. Oui, nous sommes demandeurs d’un grand club dans l’entité, sur base d’une fusion avec Solières. Evoluer au site du Legrand, à Tihange, à l’ombre des centrales nucléaires, pour une équipe première qui jouerait un rôle en vue n’est pas ce qu’il y a de mieux au niveau confort des supporters et accueil des clubs visiteurs.

D’autre part, là aussi, nous manquons de place pour toutes nos équipes. Je ne pousse pas pour me retrouver en D2 acff coûte que coûte la saison prochaine. Selon moi, le nouveau club devra faire la part belle aux joueurs du cru et de la région. Nous avons demandé à rencontrer à nouveau Jean-Marc Fortin, le principal et dernier décideur de Solières, dans les jours qui viennent. Mais je ne souhaite pas m’épancher davantage pour l’instant. D’autant que je suis souffrant en ce moment et je dois d’abord penser à ma santé."