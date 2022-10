Foot amateur : l’ES de la Molignée (P2 namuroise) ne coule pas des jours heureux

Un club qui vit bien est souvent aussi une entité qui conserve assez de forces vices. Or, à Biesmerée, les comitards et cartes bleues Jean Philippe Kolodziej (président), Hervé Musso (CQ) et Jean-Marc Huet se sont retrouvés bien trop isolés au sortir de deux saisons Covid.

La situation financière s’était avérée plus compliquée aussi au lendemain des belles années de l’équipe coachée par le Beaurinois Alain Barbier. En trois saisons, dont deux qui n’ont pas pu aller à leur terme, le budget disponible pour la confection de l’équipe fanion a ainsi baissé de 50%. Les dernières formations de jeunes avaient été abandonnées, tandis que l’équipe B avait elle aussi été rayée de la carte en raison de plusieurs forfaits.

Une éclaircie semblait toutefois s’installer au printemps dernier lorsque Giuseppe Furgiuele a pris langue avec les dirigeants pour relancer un projet sportif sur place. Notre homme, établi dans l’entité de Charleroi dirige depuis neuf ans la Top coach Elite, une académie de football pour les jeunes de neuf à seize ans posant ses valises, pour des stages aux quatre coins des provinces de Hainaut et de Namur principalement. Outre des visites à l’étranger (Milan, Malaga, Barcelone), cette école s’occupe surtout de joueurs en retard ou en manque de pratique footballistique, de condition physique, bref un peu trop laissé à leur propre sort dans leur club d’affiliation.

En s’adressant à l’Entente Sportive de la Molignée, Giuseppe Furgiuele et ses associés entendaient apporter leurs joueurs et ouvrir des portes de financement à l’Entente sportive de la Molignée. Des belles paroles sans lendemain ? "En compagnie de mes deux associés, dont Joel Baumet, devenu carte bleue, nous avons signé avec le président Kolodziej un avenant mentionnant que nous devenions co-responsables de la gestion du club au 1er juin 2022. Les dettes du passé ne nous concernent pas. Nous pensions poursuivre le travail avec l’entraîneur Christophe Corbisier et cinq joueurs du cru. Mais la collaboration a tourné court face à ce que nous pouvions offrir et ce à quoi s’attendaient les anciens. Aujourd’hui, si vous êtes sur la feuille de match et que vous êtes à l’entraînement en semaine, vous avez droit à 40 €. Même somme en plus, s’il y a une victoire à la clé. Ces défraiements-là sont valables pour tout le monde. Evidemment, avec zéro point, ce qu’en théorie, chacun aurait dû avoir touché sert à peine à payer le carburant car la plupart des joueurs de l’Entente sportive Molignée viennent de la région de Charleroi." Giuseppe Furgiuele emploie volontairement le conditionnel passé première forme car jusqu’ici rien n’a été versé à personne.

"Les joueurs ne mettent pas une pression exagérée avec l’argent reprend l’entraîneur-dirigeant. Ils baissent les bras car on leur avait promis un sac, un équipement, ils n’ont toujours rien vu venir. Ils n’ont pas gagné un match de championnat jusqu’ici, mais ils ont presté, ils sont repassés par la buvette. En contrepartie, personne ne semble faire un geste envers eux. Ceci explique aussi pourquoi certains ne viennent plus, ne donnent plus signe de vie. Personnellement, j’ai recontacté tous les anciens partenaires qui avaient encore une publicité à leur nom dans la buvette. Avec un certain succès puisqu’une majorité de ces soutiens, heureux de voir que le club se relançait ont fait un geste. Organiser plus d’activités dans le club ? Mes associés et moi restons partants, mais les anciens, prudents ou trop occupés par ailleurs freinent. Pour préserver le terrain ou limiter les risques."