Foot amateur : Jette toutes ses forces dans l’opération maintien

En mars, le RSD devra négocier un calendrier très costaud avec la venue de l’Union St Gilloise B, puis un déplacement à Verlaine et la venue de Namur, deuxième et troisième au général.

Enfin, le 26, ce sera le big derby face à Ganshoren, lui aussi toujours pas rassuré sur son avenir à ce niveau.

Si l’on suit les explications du président, Jette est dans de mauvais draps pour trois raisons au moins. D’abord car la cohabitation entre une équipe A et l’entraîneur Sébastien Conté avait du plomb dans l’aile depuis de trop nombreuses semaines. Les deux parties ont fini par se séparer voici quinze jours, trois semaines. "Sébastien, que j’avais engagé alors qu’il entraînait Boitsfort, en première provinciale, juste après le limogeage de Vincent Kohl, pour un souci de diplôme, était arrivé à la fin d’un cycle. Son message ne passait plus avec une grande partie des joueurs. Ceux-ci lui reprochaient des entraînements non adaptés. J’ai essayé de faire comprendre la situation à l’entraîneur pour qu’il change son fusil d’épaule. Mais il n’a pas accepté les remarques. Il a fini par choisir de s’en aller. Trouver son remplaçant à quelques semaines de la ligne d’arrivée a demandé pas mal de réflexion. Nous avons quand même très vite opté pour l’engagement de Luc Libert. Passé par Rebecq et le Kosova, il ne coachait plus depuis quelques années. Il n’a pas non plus les diplômes requis. Pourtant, il a accepté la mission pour me faire plaisir, tout en ne souhaitant pas davantage qu’un interim. Steven Meert, qui est administrateur du club est son premier adjoint dans l’opération maintien. Nous restons sur une très bonne sortie à Tubize, avec un nul à la clé. Confirmer face à l’Union B ne sera pas simple : cette équipe ne vient-elle pas de battre Namur sèchement en jouant à 10 contre 11 durant presque tout un match ?"

Autre raison expliquant la mauvaise posture actuelle de l’équipe première : une infirmerie fort fréquentée. Trop de bons joueurs ont dû faire face à des blessures récurrentes : Dani Morais De Almeida, Alessio Virgone, Daniel Mitrofan, Loic Alves, Issam El Hajjouji, Valentino Van Driessche ne sont que quelques noms parmi d’autres ayant manqué au RSD lors de matches clés. Le président croit aussi qu’avec un mécène comme à Rebecq, Warnant, Meux, Hamoir, dans un passé récent ou Solières, bref comme dans beaucoup de clubs wallons comme il dit, Jette pourrait attirer d’autres joueurs encore ou offrir des contrats non-amateurs en janvier pour renforcer le noyau.

Si la Commune paie l’électricité, le gaz et l’eau, si les subsides de la Région Bruxelles Capitale et de l’ACFF pour le label 3 ou encore les cotisations des nombreux jeunes mettent du beurre dans les épinards, c’est avec la gestion des deux buvettes qu’il faut achever d’équilibrer un budget. "Nous avons 40 spectateurs payants en moyenne et encore c’est un chiffre sur estimé, martèle le président. Contre Waremme, ils ont été cinq à payer leur entrée. On a du mal à venir voir un match de notre équipe première à Jette."