Foot amateur : Herstal aime l’exemple de l’Athlétic Bilbao

Si durant l’entre-saison, Herstal a réussi à conserver l’attaquant Omar El Farsi ou à attirer les Moise Soriano (Jodoigne), Mavula (Aische) ou encore Saidou Diallo (Richelle), ces transactions ont finalement été bien contrôlées, tout comme la poursuite du travail avec les fidèles Farid Salim, Grégory Coste, Dorian Sixset, Denis Debrouwer et Mohamed Bello : " J’ai à ma disposition un noyau forcément jeune, enchaîne celui qui est aussi agent technique à la Province de Liège, dans la vie de tous les jours. Marc Deckers et Timmy Debante sont des " 2005 " formés en grande partie chez nous. Yaniss Mouti est même un garçon né en 2006. Il est, pour l’heure malheureusement blessé à un genou. En pleine possession de ses moyens, il peut sans souci déjà apporter un plus, même contre des adultes confirmés. Dommage aussi que Debante nous ait déjà laissé tomber. Nous avions instauré une tournante avec Zachary Joslet et Tom Campagnolo, les autres gardiens. Mais cela n’a pas plu. "

Pour l’heure, l’entraîneur dit attendre bien davantage de ses troupes. Mais il n’est pas question de montrer du doigt publiquement l’un ou l’autre, même quand les anciens ne montrent pas (encore ?) la voie surtout en matière de conseils au reste du groupe.

Du coup, Jean-François Iachetta s’est attaché à en recadrer l’un ou l’autre en semaine. " Ai-je trop de gens timides dans le noyau, pas encore assez sûrs de leur qualité footballistique ? Il faut que ces questionnements disparaissent. La direction sportive, rejointe également par le coordinateur des jeunes, mais aussi conseiller Luis Banza, un ancien de la maison ne leur met pas une pression exagérée. Oui, le manque de point entamera forcément la confiance. Mais la saison est encore tellement longue. "

Arrivés cet été, Sergio Frederico (Minerois), Zachari Joslet (UCE Liège), Joey Blavier (Vaux) ou même Moise Mavula (Aische) ne sont pas à chaque fois repris dans la sélection du week-end.

Une question essentiellement de rendement. Ont-ils de l’orgueil ? Les prochaines semaines apporteront la réponse au successeur de John Gaspard, puis de Gino Ludovico.

Jean-François Iachetta, 36 ans et déjà entraîneur diplômé Uefa-A dit ne pas se sentir en danger au regard de son bulletin du moment : " M. Munoz m’a rassuré. On se connaît très bien. La révolte doit venir du terrain. Ce sera difficile mais les Longlier, Gouvy, Seraing B, Waremme et même Elsaute ne sont pas tellement plus forts que nous. Face à Waremme encore, c’était toujours 1-1 à la 90’. On se jette naïvement vers l’avant pour tenter d’aller prendre les trois points. Résultat, on prend deux contres et on perd un match qui était à notre portée.

Dans cette D3 série B, il y a clairement deux groupes, et sans surprise, nous faisons partie du deuxième, celui qui n’a qu’un seul objectif : se maintenir. Si ce n’est pas le cas, on n’en fera pas une maladie. On veut être plus forts après-demain, avec des éléments de chez nous.

Je comprends le président. Payer des mercenaires n’est jamais une solution à terme. On ne peut plus compter sur les seules entrées et même recettes buvette pour équilibrer les comptes. Avec la grande diversification des activités sportives et autres le week-end, les gens viennent de moins en moins autour d’un terrain où se dispute un match d’équipes premières.

Il y avait souvent aussi un manque d’identification envers les joueurs qui portent le maillot d’Herstal. Mais ce souci n’est pas propre à notre club.

Quand on se rend compte qu’on attire plus de supporters lors d’un match de nos joueurs P3 ou des U23 en semaine, lors d’une rencontre amicale face à UCE Liège, on a compris ce qu’on doit faire à l’avenir. "