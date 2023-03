Foot amateur : Hamoir – Warnant, le coup franc sur une ligne du rectangle qui fait débat

Douzièmes classés en D2 acff, avec 33 points, les Liégeois d’Hamoir sont dans le dur depuis la mi-février et dans le prolongement aussi quelque part du décès de leur emblématique président Nicola Finocchio le 10 janvier dernier.

Avant de se déplacer samedi soir à Meux, l’équipe de Raphael Miceli reste sur cinq défaites d’affilée, sous réserve de ce qu’il adviendra du match perdu à Warnant (voir plus haut).

"A un moment donné, vu la difficulté à encore avoir un budget qui tient la route pour notre équipe première, on s’est demandé s’il ne valait pas mieux zapper la licence nationale pour retourner en P1 liégeoise. Mais réflexion faite, c’était alors tout recommencer le travail à zéro, raconte l’incontournable entraîneur maison. Vincent Finocchio et sa sœur Anne Sophie vont continuer l’œuvre de leur papa. Thierry Vincent, l’ancien président revient comme sponsor. La nouveauté, c’est que l’ensemble du comité sera plus impliqué. Et puis, notez-le bien : Hamoir ne descendra pas ! "

Les grandes manœuvres en matière de transferts pour la saison prochaine ont déjà commencé depuis quelque temps sur place avec les départs des offensifs Ali Yilmaz (12 buts) et Allal Messaoudi (7 buts) respectivement pour Dison et Huy, le défenseur Mucahid Ceylan (1 but) pour Dison, avant celui pour une destination encore à définir de Yussef Guilmi (4 buts).

Dans l’autre sens, Raphael Miceli confirme l’arrivée d’Emilien Fransquet, l’arrière gauche passé par Ciney, Seraing, Durbuy, Warnant, Stockay et Verlaine, mais aussi celle d’un jeune joueur de Visé.

"On est obligé de réduire les salaires, embraye Thierry Vincent, disposé à faire son retour dans le club de son village comme il dit. J’attends encore de voir le comité pour qu’on me précise bien mon rôle. Je souhaite ne pas être qu’un portefeuille. J’aimerais être davantage associé au processus de décisions sportives et autres. Être un président, à mes yeux, c’est un beau passeport, cela ouvre des portes, ce n’est pas négligeable. Je n’ai pas encore prévenu Verlaine de l’arrêt de mon soutien chez eux. Voyons d’abord comme cela se passera à Hamoir. Mes contacts sportifs peuvent aussi les aider. Je suis resté par exemple en très bons termes avec Kevin Alonso Rodrigues, l’ailier talentueux de Stockay, arrivé dans le coin avec Durbuy. Il m’appelle souvent et il pourrait choisir une autre destination."