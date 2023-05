Foot amateur : Genappe (P1) veut entrer dans l’histoire

Depuis plusieurs saisons, le tirage au sort du tour final interprovincial, avec à la clé un ou plusieurs tickets en D3 acff réserve un tour préliminaire au représentant du Luxembourg. Cette saison encore, Gouvy ou Ethe devra jouer le jeudi de l’Ascension (18 mai) face aux Brabançons de Genappe pour obtenir le droit de jouer le dimanche qui suit une demi-finale face au vainqueur de Grand-Leez-Biesme, dans le Namurois.

La tâche s’annonce compliquée pour Gouvy, ancien pensionnaire de la D3 acff qui sort, comme Ethe d’un championnat de P1 luxembourgeoise quasi surréaliste.

Disputé à quatorze équipes, cette compétition devait envoyer six formations en P2 car un étage plus haut Givry, Durbuy et Libramont culbutent du niveau national. Finalement, Givry n’alignera pas d’équipe en P1 et se contentera de sa P3 grimpant cet été en P2. Du coup, cinq formations descendront sauf si Gouvy ou Ethe monte via l’interprovincial, ce qui en sauvera une de plus.

"En 2024-2025, l’élite luxembourgeoise retrouvera seize formations. Il est temps car un championnat à treize puis à quatorze comme ces deux dernières saisons, c’était la guerre des tranchées chaque semaine, raconte Christophe Bertels, l’emblématique entraîneur de Gouvy depuis six ans et proche d’une année de recul. Deux exemples parlant d’eux-mêmes : à la mi championnat, Vaux Noville était cinquième avec dix sept unités d’avance sur une éventuelle place de descendant. Il l’est devenu à ce jour. La Roche, qui était bon dernier au même moment se sauve après quelque chose comme vingt-six points sur trente en fin de parcours. Chaque semaine, on se retrouvait avec des matches de la peur vu la faiblesse de nos équipes en D3 acff et le peu de concurrents en compétition au plus haut échelon de la province.

Le titre s’est même joué le tout dernier week-end du championnat devant huit cents personnes. Sart, qui avait été le plus régulier et peut être le plus fort durant toute la saison s’est fait dépasser dans les dix dernières minutes par Longlier, finalement champion en ayant été leader de la compétition durant… dix minutes sur vingt-six journées."