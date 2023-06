Foot amateur : Durbuy, quand même en P1 Luxembourg via… Andenne ?

Rien n’est encore décidé, mais le dossier est bel et bien entre les mains du Comité supérieur de l’Union Belge (COSU), à la suite d’un recours de l’Entente Durbuy.

Ce dernier pourra-t-il finalement rejoindre le championnat de P1 Luxembourg et même temporairement jouer aussi à partir du terrain d’Andenne ?

Ce serait à tout le moins surprenant, comme d’ailleurs tout ce qui touche au club luxembourgeois aux couleurs parisiennes depuis un certain temps : l’Entente Durbuy finira-t-elle par disputer le prochain championnat de l’élite en jouant ses matches à domicile sur le terrain… d’Andenne, tout juste distant d’un peu plus des trente kilomètres de l’endroit du siège social du club, dans le village de Barvaux-sur-Ourthe ?

Ce serait a priori imaginable si l’on tient compte de la demande du Comité Supérieur de l’Union Belge (COSU) qui attendait ce lundi soir encore l’accord écrit de la Ville d’Andenne, en province de Namur donc, avant de prendre une position dans un sens ou dans l’autre.

Le 12 juin dernier, Durbuy et son manager sportif Ousmane Sow ont introduit un appel de la décision prise par le comité provincial du Luxembourg, lequel avait exclu cette équipe de ses compétitions à venir parce que d’une part, elle ne disposait plus d’installations sportives. Et cela, à la suite d’une décision de la Régie des Sports et de la ville de Marche-en-Famenne, lesquelles tenaient compte d’un rapport de police semble-t-il à charge dans le prolongement d’une rentrée aux vestiaires chahutée face aux voisins de Marloie, en avril dernier.

L’Entente Durbuy allait devoir à nouveau – certes par la force des choses – changer son siège social dans un délai n’étant plus réglementaire (deux ans), d’où la décision du CP de sauver Houffalize en P1, Melreux en P2 et de disputer le prochain championnat de l’élite à quatorze formations.

Ousmane Sow et ses associés ont alors fait appel au célèbre bureau d’avocats bruxellois Altius, entouré de Maître Ernes pour dire au monde du foot amateur belge combien cette décision était discriminatoire et disproportionnée – pas de confrontations des parties, pas de vrai débat – tout en étant également lourde de conséquences financières pour un club à la recherche d’une vraie identité depuis l’après Paul Tintin.

Bien sûr, en coulisses, Durbuy n’a pas été un modèle d’entité tranquille et irréprochable durant 2022-2023, mais en toute situation, il y a toujours à boire et à manger.

Dans sa requête, la célèbre maison d’avocats bruxellois a aussi surtout mis en évidence que des adversaires directs de Durbuy étaient finalement à la fois juges et parties prenantes dans ce dossier, ce qui allait à l’encontre de la loi sur la concurrence en matière commerciale.

Suite et fin de cette saga dans la semaine ? Inévitablement…