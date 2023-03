Foot amateur : des dépenses en plus, liées au nouveau cadre financier ?

Certains clubs de foot amateur de séries nationales pensent qu’ils auront une augmentation de dépenses supérieures à la dizaine de milliers d’€, à la suite de l’instauration du nouveau cadre financier voté par l’ACFF.

Le nouveau cadre financier imposé par l’Acff aux clubs de football amateurs à partir du 1er juillet 2023, s’il est voté et acquis ne manque pas d’alimenter beaucoup de conversations, et pas seulement de comptoirs. Tout prochainement, l’association des clubs promet d’ailleurs la mise en ligne d’une foire aux questions pour aider les entités de séries nationales, mais aussi et surtout de provinciales à y voir plus clair au moment de rédiger leurs nouvelles conventions de transferts, leur budget ou encore leurs obligations à l’égard des diplômes pour leurs entraîneurs, de l’ONSS, du précompte professionnel " derrière " les mouvements de joueurs, la présence de " bénévoles " et autres employés au sein d’un club de football amateur. Pour rappel, ce nouveau cadre prévoit surtout un " montant barrière " de 4500 euros la saison, pour lequel un club amateur ne devra pas payer de sécurité sociale. Attention tout de même que celui-ci prenne garde de ne pas déclarer un fixe de 4500 l’année car à cet instant, le montant serait considéré comme un salaire, avec de l’ONSS à payer. Il est donc plus prudent de parler de primes au point ou à la victoire avec un maximum de 100 € le point et donc l’idée qu’au-delà de 45 unités sur la saison, le club risque de ne plus rien verser à son joueur. Du côté du joueur, et pour rappel, il y a toujours du précompte professionnel à payer sur ces montants perçus, montant qu’il récupérera sans doute s’il est étudiant ou chômeur. La législation ayant été modifiée, ce précompte est de 33% pour un footballeur amateur de plus de 23 ans et de 16,5% pour les moins de 23 ans.

En théorie, on pourrait écrire qu’un joueur de 24 ans, salarié dans la " vie civile " et par exemple a la charge d’une famille se retrouvera avec un montant global de 3000 € net au lieu de ces 4500 € bruts évoqués plus haut. On dit bien aussi en théorie car au moment de déclarer ces montants gagnés dans le sport à la case prévue pour sur sa déclaration fiscale de l’année 2023, le joueur pourra tenir compte de frais réels comme des frais de déplacements pour aller aux matches et aux entraînements, l’achat de godasses, d’un sac de sport, survêtements etc etc.

15 à 25.000 € de dépenses en plus la saison Si les chiffres ici plus haut concerneront davantage des équipes de provinciales, on sait que dans les séries nationales des Amateurs, la majorité des joueurs perçoivent bien au-delà des 4500 € la saison. Du coup, c’est à ce niveau que le futur nouveau cadre fait déjà grincer des dents : " Jusqu’à cette saison, lorsqu’un club rémunérait un joueur en dessous des 11.020 € la saison, ou en tous cas plus ou moins en dessous des 11.500 €, seuil où on parle alors de contrat rémunéré à temps partiel, avec des preuves de paiement à fournir à l’Union Belge, il n’y avait pas d’ONSS à payer – NDLR : lorsqu’il est questionné à ce propos, Charles-Eric Clesse, auditeur du travail près l’auditorat du travail du Hainaut ne partage pas complètement ce point de vue, faisant comprendre que par le passé déjà, beaucoup de clubs étaient hors-la-loi car il n’y avait pas seulement des primes payées, mais aussi des fixes, considérés comme des revenus dans les montants perçus en deçà du contrat non amateur de sportif rémunéré – Selon mes premières estimations, note André Daoust, le président de la RUW Ciney, en D3 acff, le nouveau cadre, ajouté à des augmentations en matière d’électricité, eau et chauffage engendrera entre 15 et 25.000 € la saison de nouvelles dépenses pour un club amateur. Et ce d’autant plus s’il s’occupe, comme nous le font, de trente équipes de jeunes, dont un certain nombre d’interprovinciaux. " Qui dit nouveaux coûts dit aussi obligation de nouvelles recettes, si du moins le club veut continuer à tenir son rang à un certain niveau avec son équipe première et, donc dépenser un peu d’argent en transferts à défaut d’avoir des jeunes tous très vite compétitifs pour l’équipe première. Bien sûr, dénicher de nouveaux sponsors et organiser des événements qui sortent de l’ordinaire sont toujours envisagés. Une autre piste, pour un certain nombre de clubs amateurs est d’augmenter la cotisation des jeunes. A la RUW Ciney par exemple, elle est déjà de 410 € et elle dépassera les 450 € prochainement. " J’estime que cela reste raisonnable, enchaîne André Daoust. Avec trois entraînements semaine et le match du week-end, j’ai comptabilisé sept heures de travail et ou d’amusement sur nos terrains, conduites par nos formateurs. Vous y ajoutez les équipements fournis gratuitement, les coûts énergétiques, les cotisations à l’Union belge, les assurances, l’entretien d’un outil de travail impeccable, ce montant payé par les parents revient à environ un euro de l’heure. Il n’y a donc pas de quoi crier au scandale, comparativement au prix payé dans d’autres activités comme le tennis, le hockey, le padel, etc "