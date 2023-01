Foot amateur : David Maucq et la RUW Ciney (D3), une rupture qui passe mal

Alors qu’en D2 acff, les dirigeants d’Hamoir se réuniront prochainement pour savoir comment organiser la succession au club du regretté mécène et président Nicola Finocchio – NDLR : Le président intérimaire Thierry Vincent pourrait quitter son rôle de partenaire à Verlaine pour reprendre cette fonction l’été à venir -, que l’emblématique entraîneur de Ganshoren Michel Delph a annoncé son départ du club en fin de saison, que le serial goal-getter de… séries nationales – plus de trois cents trente buts en une grosse vingtaine de saisons -, Guillaume Legros a annoncé sa retraite comme joueur à 40 ans, au bout de l’actuelle saison avec Dison ou encore que les tractations pour la prochaine fusion entre Solières et Huy sont bel et bien en route, une division plus bas, en D3 acff, série B, la vie en coulisses de la RUW Ciney - onzième classé et toujours en course pour le maintien - prend une curieuse tournure en ce début de semaine. Hier lundi, au lendemain d’un important succès à domicile face à Givry (3-2), l’entraîneur David Maucq, ancien joueur de la maison et à la tête de l’équipe A plusieurs saisons, à des époques différentes apprend de la bouche d’André Daoust, nouveau président de la RUW qu’il est limogé séance tenante.

Raison : un dernier bilan comptable (8/33) insuffisant, un comportement pas toujours irréprochable, un caractère trempé et rebelle, un noyau plus complètement en phase avec sa personne. Le même soir, le tout nouveau président annonce son successeur : le Meuti Manu Rousselle, parti de Aische (D3 acff) au début de l’automne et titulaire de l’Uefa-A. Celui-ci a trouvé un accord depuis plusieurs semaines avec Ciney et ne s’apprêtait à débuter son nouveau défi que l’été à venir. Pourtant, lundi soir toujours, André Daoust lui a demandé d’entamer l’opération maintien dès l’entraînement de ce mardi soir. Celui-ci se fera finalement sans lui ! Entretemps, David Maucq l’entraîneur évincé a décidé de contre-attaquer, obtenant une réunion à même le terrain, en présence de quelques comitards et les joueurs.

"Je n’en ai pas dormi de la nuit, explique le citoyen de Sinsin. Mon limogeage est le fait d’une minorité de décideurs, c’est-à-dire le nouveau président André Daoust et le CQ Jean François Legrand. Philippe Rousseau, qui sera président dans deux ans, mais aussi les sept ou huit autres comitards n’ont même pas été consultés. Certains sont très en colère. Ils apprennent cela par les médias. Beaucoup ont mis ou apporté par leurs relations pas mal d’argent dans le club. C’est mon cas aussi ! Une partie du groupe, les cinq ou six cadres, comme les Antoine, Villano, Kersten, Claude, Boudjemaa que j’ai transférés étaient tout de suite prêts à boycotter la suite de la saison. J’ai amené 48 joueurs à Ciney en quelques années, mais aussi 3 ou 4 formateurs. Un jeune arbitre également recruté grâce à mes relations est prêt à quitter le club si la situation n’évolue pas. Le risque si celui-ci s’en va ? Ciney perdra son label trois étoiles ! Les U16 doivent aller jouer à Meix devant Virton en coupe de Belgique cette semaine. Ce sera sans entraîneur puisque j’ai décidé de me retirer. Enfin, on verra, tout est fort tendu en coulisses. Je ne laisserai pas faire. J’ai donné beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à Ciney. Je suis jeté dehors comme un chien. Le nouveau président s’octroie tous les pouvoirs parce qu’il a avancé un peu d’argent lors de la construction du nouveau complexe sportif. Sans m’avoir vu, il me fait savoir que j’avais un peu trop bu avant de prendre en mains l’équipe A en match samedi soir. N’importe quoi. Je souhaite reprendre mon costume d’entraîneur du club jusqu’en fin de saison déjà. Et dès 2023-2024, je suis partant pour être plutôt directeur technique ou sportif. "