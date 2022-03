Foot amateur - D3 : RFCB Sprimont rimera avec produits maison

Avec un tel outil de travail, fréquenté par près de trois cents jeunes, une cotisation qui s’élève à 425 €, l’un ou l’autre fidèle partenaire comme d’ailleurs la famille Leruth et l’administrateur Vincent Prégardien, le club n’est pas en danger de survie. Mais il a aussi ses coûts.



Surtout quand l’équipe A ne génère qu’une moyenne de cinquante entrées payantes. Donc il vaut veiller à la dépense de fonctionnement :" Ce jeudi soir, en principe, je pourrai sauf retournement de situation présenter au CA un nouveau partenaire financier embraye le directeur sportif. Mais celui-ci ne s’engagera avec nous qu’à la condition où nous travaillons à partir de nos jeunes. "



L’idée du club, c’est d’aligner dès 2022-2023 une équipe A en D3 avec les meilleurs éléments formés sur place, entourés d’une charnière centrale d’expérience. Derrière cette formation vitrine, il y aura la P1 où on ne retrouvera que des joueurs de 16 à 19 ans.



" On n’est pas encore sauvés en P1. Loin de là. Car si Huy ou Wanze-Bas-Oha basculent de la D3, il y aura quatre descendants de l’élite vers la P2. On manque juste d’un centre-avant d’expérience pour entourer la jeunesse. Pour l’heure, nous avons cinq titulaires U19 au sein de cette équipe. On dit de nous que nous avons souvent le foot le plus léché de la série, en possession de balle.

Mais on marque trop peu. On reste d’ailleurs sur trois 0-0 et deux 0-1. L’idéal serait de faire redescendre un attaquant de notre D3 pour nous aider à assurer le maintien mais jusqu’ici il n’y a pas encore eu cette démarche-là. Il faudra peut-être en discuter bientôt. Du côté de la prochaine D3, nous sommes en discussion avec quatre Espoirs d’une formation de nationale. Nous souhaitions faire revenir Axel Vinalmont, parti à Sartoise, en P1 Luxembourg cette saison. Mais il a déjà donné sa parole à Aywaille. Nous avions un œil sur le flanc offensif Lorian Léonard (Givry) mais il a déjà rejoint Habay. Des gars comme Nicolas Burton, Benoît Lambrechts, Lucas Geurde, Audric Mukoko, Francesco Passarello, Jérôme Lahaque et même Thibaut Otte, pour ne citer qu’eux aujourd’hui déjà, ce sont des priorités dans les négociations pour demain. On n’oublie pas non plus Nicolas Damblon. Il a tout de même inscrit dix buts en jouant peu. Il a sept, huit kilos de trop aujourd’hui ? Les entraînements doivent aussi servir à perdre ce surpoids, non ?

La mentalité, le rapport qualité-prix auront toute leur importance. Nous avons pleinement confiance à Patrick Fabere pour construire une équipe qui tiendra la route au niveau national. Il est jeune, diplômé Uefa A. Il faudra le laisser grandir avec cette équipe et ne pas lui imposer des objectifs trop élevés d’emblée. Il connaît notre école de jeunes comme personne d’autres. Tant en D3 qu’en P1, on doit pouvoir faire un bon mixte dans les noyaux avec nos jeunes U19 et U17, lesquels joueront d’ailleurs une demi-finale de coupe de Belgique en fin de saison. La saison prochaine, nous aurons aussi et pour la première fois des interprovinciaux dans toutes les catégories d’équipes d’âge.

Et puis, pour attirer davantage de familles et de fans au Tultay ou à Banneux, il nous faut davantage des produits maison, comme les frères David et Axel Keysers par exemple. "