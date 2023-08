Foot amateur, D3 acff : le Crossing et Habay, prêts à faire le saut

Bryan Verboom, Robin Moutschen, Jérémy Serwy et les autres…

En D3 série B, on sera curieux de voir comment se comportera la nouvelle équipe du RFC Huy, née d’une fusion avec Solières pour sa première en championnat face à Richelle, ce samedi à 19h.

Selon les observateurs avertis de la division, rien que ces deux équipes-là devraient figurer dans un top 5. Ce qui pour quelques-uns sera synonyme de récompense, en raison du nombre plus important de sièges montants liés à une future N1 francophone.

Pour dessiner son noyau 2023-2024, le RFC Huy a conservé sept éléments de l’ancien Solières. Il est aussi reparti avec deux autres, présents sur place en D3 la saison écoulée.

L’arrière garde est consolidée par les arrivées des expérimentés Michael Jonckheere (Genappe) et surtout Bryan Verboom, arrière gauche libre, formé à Anderlecht, passé par Courtrai, Zulte Waregem, Roda JC, l’URLC et chez les Suisses de Aarau.

En milieu de terrain, Huy a notamment recruté Oubar Barry, un fidèle de Verlaine mais aussi Allal Messaoudi, arrivé d’Hamoir. Enfin, l’attaque pourra aussi compter sur le trio Quentin Deppe (Couvin-Mariembourg) - Youssef Guilmi (Hamoir) et Theo Pinatti (Aywaille).

Du côté de Richelle, qui avait fini sur le podium la saison dernière, les trois U21 venus de Visé au mercato viennent encore appuyer la volonté de jeunisme voulue par les dirigeants de la maison.

Le tout sera de faire prendre la mayonnaise à l’ensemble, mais on peut faire confiance au coach Benoît Waucomont, qui entame sa neuvième saison sur place.

Lorsqu’on questionne les entraîneurs de la série D3B sur les favoris, un trio d’équipes se dégage vite des pronos à côté de Huy et Richelle : Raeren-Eynatten, Aywaille et surtout Habay-La-Neuve.

Les Luxembourgeois, quatrièmes du dernier exercice se félicitent déjà d’avoir relancé en préparation et coupe de Belgique deux joueurs au gros potentiel : le " 8 " Lucas Lamotte, formé à Genk et au Standard, avant un passage à Nancy et Virton ainsi que le défenseur central Robin Moutschen, 18 ans, international luxembourgeois évoluaient encore tous les deux en P1 à Arlon en 2022-2023.

Avant de se mesurer à la D2 flamande d’Audenarde en coupe de Belgique ce week-end, les Habaysiens, toujours poussés par Jérémy Serwy, l’ancien pro de Charleroi, Zulte et Ujpest ont déjà sorti Messancy, la D3 de Geel et, Destelbergen, une très costaude équipe de P1 flamande coachée par Chris Janssens (ex-Lierse).

" J’accepte le statut de candidat à la montée, répond Samuel Petit le T1 d’Habay. Même s’il y a toujours des paramètres qu’on ne maîtrise pas sur papier et qui peut peuvent rabattre les cartes. A commencer par les blessures. Pour l’heure, je dois faire sans Amar Duracak (Freylange), Matéo Vandaele (Libramont) et Valentin Thomas (Rochefort), trois transfuges de cet été, déjà sur la touche pour blessure plus ou moins importante. J’ai aussi perdu le joueur Raphael Lecomte, l’ancien de Deinze et Roulers passé par les jeunes de St Etienne et Saragosse en post formation. Notre français souffre d’une pubalgie et semble se consacrer à ses diplômes d’entraîneur A. Il travaille donc à mes côtés comme T2 et il est aussi un plus dans ce rôle. "

Dans cette série B, où comme Aywaille, rejoint par Patrick Sangwa, un des adjoints de l’équipe nationale du Burundi, le Mormont de Philippe Medery devrait conserver une place dans la colonne de gauche. Marloie, de son côté entend prendre une revanche sur un deuxième tour loupé la saison dernière. Sprimont restera capable de gros matches dans un bon jour.

Et puis, on verra aussi très vite de quel bois se chauffent des Longlier et Elsaute, nouvelles formations à ce niveau, et ce même si Longlier est déjà passé par le niveau national par le passé.

On salue encore le retour en nationale de Wanze-Bas Oha et son coach passionné Jean Yves Mercenier. Tandis que Thierry Raskin, le papa de Nicolas, aujourd’hui joueur pro au Celtic de Glasgow tentera de stabiliser Waremme à ce niveau de la hiérarchie, après une douloureuse saison en D2.

Pari identique pour des équipes comme Meix devant Virton ou Herstal, coaché par Jean-François Iachetta, nouvelle tête à ce niveau.

Enfin, que dire des U23 de Seraing qui ont d’emblée connu une relégation. Redonner de la confiance et de la consistance à des jeunes qui rêvent de professionnalisme, telle sera la seule mission de Kevin Caprasse qui succède au poste de T1 à Luis De Matos.

Qui se souvient encore que le Portugais, grand ami de Lucien D’Onofrio, presque septuagénaire à présent fit les beaux jours du Standard de Liège entre 1978 et 1981 ?