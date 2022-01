L'Association des clubs francophones de football (ACFF) a annoncé lundi le report de tous les matches prévus de vendredi 21 à lundi 24 janvier en raison de "l'absence de toute nouvelle disposition sanitaire par les autorités gouvernementales".

Cette décision concerne les matchs de D2 et de D3 ACFF ainsi que toutes les compétitions interprovinciales, provinciales et régionales d'équipes premières, réserves et équipes d'âges.

Les entraînements et matches amicaux restent autorisés dans le respect des mesures sanitaires.