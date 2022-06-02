Foot: Україна перемогла Шотландію з рахунком 1-3

У відбірковому раунді чемпіонату світу.

У півфінальному матчі плей-офф проти Шотландії Україна показала велику силу і перемогла з рахунком 3-1.

Україна ще не перебуває в Катарі, оскільки попереду ще крок. Але ця перемога над Шотландією – чудова гра.

Україна не грала в офіційному матчі з листопада, а оскільки чемпіонат України перерваний, деякі гравці вийшли на кілька місяців!

На полі було багато емоцій.

Послухайте українського тренера Олександра Петракова, одразу після гри:

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Наступний матч відбудеться у неділю проти Уельсу.

Схрестимо пальці!



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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la victoire de l'équipe de foot ukrainienne dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde.