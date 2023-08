Foodwatch réclame une législation sur les paquets familiaux et XXL de la grande distribution

Notre coup de sonde des prix des formats spéciaux en magasins nous a menés dans des enseignes Cora, Carrefour, Match et GB Market. La première impression que nous avons, c’est que le travail de comparaison entre les produits et leurs versions maximisées est parfois très compliqué. Impossible de trouver l’étiquette de prix ou aucun produit standard au rayon. On ne peut dès lors que croire l’avantage indiqué sur le paquet.

Autre impression : les pièges sont en effet partout. 5 centimes de plus au kilo pour des frites, 20 centimes pour le litre de thé glacé emballé par 4 bouteilles, 1 euro pour des céréales, 4 euros de plus au kilo pour de la mimolette et record de notre enquête de terrain : 8 euros de différence au kilo pour un sachet de salade 250 grammes sur son petit frère de 150 grammes.

Du côté des responsables de rayons, on évoque des erreurs d’étiquetage. Une excuse qui ne passe plus du tout auprès des associations tant elle a été utilisée depuis des années. En 2023, les logiciels pullulent pour éviter ce genre d’erreurs. Pour l’organisation Foodwatch le caractère intentionnel ne fait aucun doute.