Foodello : réduire le gaspillage alimentaire en vendant à bas prix

Nous avons testé le site. La commande a été livrée en 24 heures. La livraison est gratuite au dessus de 39 euros d'achats. Sous cette limite, il faudra payer 2,90 euros. Chez Foodello, vous ne trouverez pas de produits frais. Pas de viande, pas de fromage, pas de fruits et légumes ... que des produits secs ou des produits d'hygiène et de soins !

Ces produits secs (biscuits, boîtes de conserves, chocolat ...) sont parfois proches de la "Date de Durabilité Minimale" voire au-delà, pourtant on peut toujours les consommer. Sarah Bels : "On peut toujours les manger. Si on a un doute, on peut vérifier en goûtant, en sentant. Mais la plupart du temps, ces produits sont complètement consommables".