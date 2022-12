Foo Fighters : le responsable de la communication autour du décès de Taylor Hawkins s’exprime

Steve Martin, l’agent de longue date des Foo Fighters, est revenu sur le "processus délicat" qu’était l’annonce de la disparition du batteur à la presse.

Martin a fondé la société Nasty Little Man en 1992 et s’est occupé, au cours de ces 30 dernières années de la communication de Radiohead, Metallica, Nirvana, Gorillaz, Rammstein, David Bowie et des Beastie Boys. Avec une telle expérience, l’homme est habitué aux situations difficiles comme le décès d’un artiste.

Taylor Hawkins, décédé en mars dernier à l’âge de 50 ans à Bogota, était le 3e client de Steve Martin à nous quitter. En effet, il avait dû aussi gérer l’annonce des disparitions d’Adam Yaunch (alias Ad-Rock) des Beastie Boys en 2012 et celle de David Bowie en 2016.

Et c’est au magazine Variety qu’il a confié que la mort de Taylor Hawkins avait été "plus délicate" à traiter que les deux autres en raison des divergences entre les pratiques médiatiques aux Etats-Unis et en Colombie.

"Il y avait beaucoup de discussions en aparté dans un article d’un autre magazine, avec des gens relayant des choses que Taylor aurait pu réellement dire mais qui auraient dû rester privées", a-t-il déclaré. "Gérer cela et essayer de causer le moins de douleur possible était une procédure très délicate."

Il ajoute que c’était "vraiment difficile" pour lui de faire cette annonce, en particulier car il était un ami proche du batteur. Il poursuit : "J’essaye toujours de rester professionnel avec mes clients, mais Taylor était vraiment un ami".

"Si le groupe ne travaillait pas pendant 4 ou 5 semaines et que nous n’avions plus de contact, il m’appelait pour savoir comment j’allais. Il faisait ça avec beaucoup de personnes qu’il considérait comme ses amis, et je n’ai compris cela qu’à sa mort. Il avait tant d’énergie et de positivité à partager. Il n’avait pas à faire cela. Il jouait de la batterie à plein temps dans l’un des plus grands groupes du monde, il avait plein de projets en parallèle, des sessions, et il avait trois enfants à élever…"

"Et pourtant, il trouvait le temps d’illuminer les journées de tant de personnes avec ces appels matinaux au sujet d’une face B de U2 ou autre chose…"

Steve Martin a aussi expliqué le processus global et général autour de l’annonce d’un décès, en expliquant notamment qu’il fallait "avoir le bon ton" quand on évoque les sujets cruciaux dans un communiqué : "Je ne sais pas comment je gère cela, car ça a toujours dû se faire dans des moments de chocs. C’est tout autant une bénédiction qu’une malédiction d’avoir pu trouver les bons mots dans ces trois situations".

La mort de Taylor Hawkins a provoqué une onde de choc dans le monde musical au cours de cette année, avec toute une série d’hommages rendus par divers artistes, mais aussi deux grands événements à Londres et à Los Angeles.

Jeudi dernier encore, Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, se souvenait de son cher ami en reprenant "My Hero" au beau milieu d’un concert de Billie Eilish.