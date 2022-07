Foo Fighters : le fils de Taylor Hawkins rend un tendre hommage à son père

A la fin du mois dernier, Alanis Morissette a rendu hommage à Taylor Hawkins, décédé le 25 mars, ce 28 juin pendant une des deux dates londoniennes de sa tournée anniversaire de Jagged Little Pill.

Juste avant la fin de son concert, elle a interprété le hit de 1996 " Ironic " et des images d’Hawkins étaient projetées sur grand écran derrière elle. C’est ensuite le message “In Memory Of Taylor Hawkins” qui s’est affiché, avec l’une de ses photos.

Taylor Hawkins faisait partie du groupe live d’Alanis Morissette avant qu’il ne rejoigne les Foo Fighters en 1997. Dans une interview en 2018 , il avait déclaré à Matt Wilkinson de Beats 1 qu’il " n’aurait pas été là si ça n’avait pas été elle ", qu’il aurait sans doute " livré des pizzas ".

Rappelons que deux concerts en hommage au défunt batteur des Foo Fighters ont été récemment annoncés pour Londres et à Los Angeles.

Pour le stade de Wembley le 3 septembre, on retrouvera Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush, Liam Gallagher, Roger Taylor et Brian May de Queen, Steward Copeland de The Police, Chris Chaney de Jane’s Addiction, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Chrissie Hynde des Pretenders, Wolfgang Van Halen, Omar Hakim et les membres du groupe de covers de Taylor Hawkins, Chevy Metal. D’autres groupes doivent encore venir étoffer ce line-up.

L’affiche du concert au Forum de Los Angeles le 27 septembre est la suivante : on retrouvera quelques artistes présents à la première dates au Royaume-Uni, avec en plus Miley Cyrus, Mark Ronson, Joan Jett, ALanis Morissette, Gene Simmons de Kiss, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Luke Spiller, Rufus Taylor, John Theodore, Brad Wilk et Pat Wilson. D'autres noms doivent encore être confirmés également.

Tous les bénéfices seront reversés à des oeuvres de charité au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Il s’agira des tout premiers concerts du groupe depuis la disparition tragique de leur batteur.

Dave Grohl a fait cette semaine sa toute première apparition publique sur la scène du festival de Glastonbury, avec Paul McCartney et Bruce Springsteen.