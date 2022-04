Fontaines D.C. : "Sur ce nouvel album, on passe du deuil au triomphe"

Vous venez de débuter votre tournée européenne. Comment ça se passe sur la route ?

Deego : Ça se passe bien. On est en Suisse aujourd’hui, on joue à Düdingen ce soir (ndlr : Deego en profiter pour nous faire visiter le tourbus et nous faire profiter de la vue sur les montagnes suisses). On vient d’enchaîner les 4 premières dates, et on se sent super bien. On a eu l’occasion de tester de nouveaux en live. Hier soir à Zurich, je ne sais pas ce que les Suisses avaient mais ils n’arrêtaient pas de crier pour qu’on joue "Liberty Belle" (rires).

Vous êtes de retour avec un nouvel album, "Skinty Fia", quel était votre état d’esprit au moment d’entamer l’écriture de ce nouveau disque ?

Deego : Je pense que nous étions dans une période assez sombre pour être honnête. On était tout le temps sur la route, isolés, on cherchait un peu le sens de nos vies. On était loin de l’Irlande aussi. On est partis vivre à Londres et on essayait de se faire à l’idée d’être des Irlandais dans la capitale britannique.

Vu le succès du précédent album, avez-vous ressenti une certaine pression ?

Deego : Pas du tout. On avait un peu de pression au moment d’écrire le deuxième mais on a enchaîné directement. Une fois qu’on avait écrit le premier morceau, on savait que si on parvenait à en écrire un deuxième, le reste allait suivre. Ici pour ce troisième disque, on a vraiment pris le temps avec le Covid. On a eu le temps de le peaufiner et on est fier du résultat. Je pense qu’on aura sans doute un peu de pression pour le 4e si celui-ci marche bien (rires).