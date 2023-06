Fontaine, je ne boirai pas de ton eau

Par temps chaud, c'est surtout le son qui attire le promeneur : celui de l'eau fraîche qui se déverse et qu'on aimerait sentir couler le long de la gorge. Mais l'eau des fontaines ne s'offre pas d'emblée. Il faut connaître son origine et savoir surtout, si elle est contrôlée. En la matière, ce sont les communes qui ont la main et leur attitude varie selon les territoires.