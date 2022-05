Fond de teint : 4 questions à se poser pour choisir le plus adapté !

Capable d’unifier et de magnifier la peau mieux que n’importe quel autre produit de maquillage, le fond de teint est un indispensable de toute trousse de beauté. Mais comment trouver le bon et éviter le "make-up faux-pas" ? Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine Flair, vous file ses trucs et astuces.

Quel fond de teint choisir selon mon type de peau ? Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine Flair, partage avec vous les quatre questions à se poser pour choisir le fond de teint le plus adapté.

1. Quel résultat ?

Le fond de teint existe en de multiples textures : poudre compacte, mousse, crème, gouttes, stick… Chaque texture offre un résultat différent sur la peau. La première chose à se demander avant d’acheter un fond de teint est donc d’identifier le rendu que vous souhaitez. Vous cherchez à camoufler des imperfections, à unifier votre teint ou encore à lui apporter de l’éclat ? En fonction de la réponse, choisissez une couvrance légère, moyenne ou totale. La version fluide permet un maquillage naturel tout en transparence, la mousse offre un résultat léger à l’effet velouté, la poudre compacte un rendu velouté…

2. Quel fini ?

Le fond de teint présente généralement un fini satiné ou mat. Si vous avez la peau grasse, préférez un fond de teint en poudre ou en crème au fini mat. Vous avez la peau sèche ? Appliquez un fond de teint crémeux au fini satiné. Si vous avez des rides marquées, évitez les textures trop épaisses et privilégiez une texture fluide et légère.