Le conseil des ministres a approuvé vendredi un arrêté royal de la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, sur les absences pour maladie des fonctionnaires.

Les membres du personnel de la Fonction publique fédérale ne devront introduire un certificat médical en cas d'absence d'une journée pour maladie que s'ils ont déjà été absents trois fois au cours de l'année civile en cours pour cause de maladie ou d'accident d'une journée sans certificat médical. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

L'arrêté précise que le certificat médical doit être introduit dans les deux jours ouvrables et non plus le plus rapidement possible.