Fonction publique fédérale : la ministre propose des mesures en faveur des hauts fonctionnaires en fin de mandat, mais les syndicats s’y opposent

Pour continuer à attirer des candidats pour ces fonctions, la ministre de la Fonction publique veut mettre en place un plan d’accompagnement pour les titulaires d’une fonction à mandat qui terminent un second mandat dans la même fonction de management au sein des services publics fédéraux (SPF et SPP). Il s’agirait d’encadrer la période de transition entre la fin du mandat du manager et la suite de sa carrière.

"Notre ambition est de favoriser l’arrivée de nouvelles recrues aux postes de top managers dans la fonction publique fédérale ainsi que de stimuler la mobilité et l'innovation. C’est pourquoi nous limitons le nombre de mandats des hauts fonctionnaires fédéraux à 2 mandats de 6 ans", explique la ministre De Sutter. "En même temps, il était important de s’assurer de retenir nos talents dans les hautes fonctions en leur permettant de continuer à évoluer dans la fonction publique après 2 mandats dans d’autres fonctions ou sur d’autres projets. On doit garder tous nos talents. Notre fonction publique fédérale doit rester un employeur à la fois dynamique et attractif", poursuit la ministre.

Premièrement, de l’outplacement serait proposé à ce manager en fin de mandat pour une durée maximale de 12 mois. Cela concerne les managers qui, une fois le mandat achevé, n’auraient pas d’autre contrat de travail, n’exerceraient pas une activité indépendante ou ne seraient pas nommés dans un service public. Les coûts de l’outplacement seraient déduits du montant de l’indemnité de réintégration dont bénéficie l’ancien titulaire d’une fonction de management.

Deuxièmement, ces managers seraient dispensés des tests éliminatoires (informatisés) organisés lors d’une procédure de sélection pour une autre fonction de management. Ils passeraient directement à l’épreuve (orale) de sélection suivante. Des conditions pour bénéficier de cet avantage sont prévues, notamment le fait d’avoir obtenu la mention "répond aux attentes" à la fin du mandat précédent.

Troisièmement, le projet de la ministre prévoit une position de repli pour les managers en fin de deuxième mandat. Elle consiste essentiellement, pour les mandataires nommés statutairement dans la fonction publique, d’un avancement d’une classe par mandat, avec un maximum de deux avancements par mandataire.

Enfin, le manager en fin de mandat pourrait être engagé pour réaliser un projet spécifique au sein de la fonction publique pour une durée de maximum 24 mois. Ces managers seraient, en quelque sorte, versés dans une réserve de recrutement où figurent les anciens titulaires de fonction de management désireux d’être désignés pour la réalisation d’un projet.