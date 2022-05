"Folon l’Etica della Poesia": 80 œuvres de Jean-Michel Folon au Vatican, dans la Tour Borgia

"Folon l’Etica della Poesia" c’est sous cet intitulé que l’artiste belge Jean-Michel Folon sera présenté avec 80 de ses œuvres dans les Musées du Vatican à Rome, dès ce jeudi 5 mai. Un projet de longue haleine mené par la Fondation Folon de La Hulpe.

Plusieurs thèmes ont été sélectionnés pour faire découvrir au monde entier le travail de l’artiste, qui sera visible dans les salles de la Tour Borgia, jusqu’au 27 août. 80 œuvres parmi les milliers d’aquarelles, de gravures et de sculptures que compte la fondation. Un choix qui n’a pas été facile !

"Folon l’Etica della Poesia" par Jean-Michel Folon dans les Musées du Vatican à Rome. Pour l’anecdote Folon sera visible dans un des lieux privilégiés des musées puisque ses œuvres se situent sur le parcours qui mène à la Chapelle Sixtine. Et vous avez le temps, jusqu’au 27 août pour découvrir cette exposition.

Deux œuvres de l’artiste font l’objet d’une donation : "L’Angelo Custode" et un portfolio de huit eaux-fortes et aquatintes sur le thème de la genèse et de la création.

Stéphanie Angelroth, la directrice de la Fondation Folon à La Hulpe, au micro de Christine Pinchart.