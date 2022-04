Folly Group : dancing in the dark

Enfin, pour l'anecdote, nos gaillards se sont taillé une place sur le titre "Monday" d'un certain Joseph Mount en compagnie du rappeur Brian Nasty.

"On va vous décevoir mais l’histoire n’est pas si incroyable que ça, no crazy studio, tout s’est fait à distance, c’était très 2021 (rires). On a été en contact avec Joe Mount de Metronomy de façon assez cool et naturelle. On a grandi au même endroit, je (Sean) ne le connaissais pas mais un de mes potes lui a envoyé notre premier single en utilisant l’excuse de "voici un band de Totnes". Apparemment, Joe est toujours très chaud d’entendre de la musique d’où il a grandi. Il a aimé et nous a contactés.

On doit avouer que c’était assez hallucinant sur le moment de voir qu’on avait un message de Metronomy.

"Il nous a demandé ensuite si on voulait faire un truc avec lui, on a répondu oui évidemment. On n’avait aucune idée de la forme que ça allait prendre, on ne savait pas que ça serait un EP collaboratif. On lui a envoyé les parties vocales d’une chanson qu’on n’avait jamais vraiment terminée […] et deux mois après il nous a envoyé un mail avec "tenez voici le morceau". On a halluciné."