Folklore & traditions : où sont les femmes ?

La Ducasse de Mons a toujours été très masculine, en particulier dans le combat entre Saint-Georges et le Dragon. Seuls les hommes peuvent jouer les rôles principaux (les Chinchins, les Diables, les Hommes blancs, etc.). En 2001, deux personnages féminins ont été introduits au sein du combat : Cybèle – incarnation de la cité originelle en noir et jaune – et Poliade – allégorie de la cité contemporaine aux couleurs de Mons (rouge et blanc).

Comme le souligne l’article de la Libre, ces rôles sont critiqués, car jugés superficiels. Leur mission est principalement de donner les armes aux autres personnages masculins. Malgré tout, cela reste une fierté pour les deux femmes choisies par la Ville. Cette année, Florine, 27 ans, va ainsi jouer le rôle de Poliade. "L’amour que j’ai pour la Ville, le folklore et les traditions est très fort. Je le fais notamment au quotidien dans mon travail à l’office du tourisme. Mon but est de promouvoir toute la richesse de notre patrimoine et de nos traditions. Pour moi, endosser le rôle de Poliade est donc une étape en plus. Je deviens, à ma façon, une ambassadrice de la Ville de Mons" déclare-t-elle à nos collègues de Télé Mons-Borinage.

A voir : Télé MB a rencontré les futures Cybèle et Poliade

Pour Alisson, une juriste de 29 ans, incarner Cybèle permet de faire vivre la tradition familiale. "Je suis née dans une famille d’acteurs. La Ducasse a toujours fait partie de mon quotidien et on en parlait tout le temps à table. Nos plus belles histoires sont nos histoires de Ducasse. J’ai vraiment été élevée dans une famille où l’on m’a transmis les valeurs de ce folklore. Surtout via mon grand-père qui été l’ancien Saint-Georges. Il m’a transmis les valeurs de Ducasse et je voulais à mon tour transmettre ces valeurs"

Le combat se tient le dimanche de la Trinité en matinée. En 2022, ce sera le 12 juin !