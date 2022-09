Folklore étudiant : comment encadrer les activités afin d’éviter les dérapages ?

Les activités folkloriques sont souvent des activités où l’on boit beaucoup.

Sara Vandeven répond : "Je pense que c’est une fausse idée. Durant le baptême, on interdit aux personnes qui y participent et aux organisateurs de boire, parce que ça peut justement inciter à certains débordements et ce n’est pas du tout ce qu’on recherche. On cherche vraiment que les événements de baptême soient encadrés. Donc, durant les bleusailles, les bleus ou les comitards ne peuvent pas boire. Ces accidents peuvent être dus à la boisson, mais ce ne sont pas des personnes qui organisent les événements. Ces personnes sont sanctionnées si elles ne respectent pas certaines règles, car il s’agit quand même d’un événement où beaucoup de personnes participent, donc il faut que ce soit bien encadré. L’encadrement et l’organisation sont très minutieux et on organise ça des mois à l’avance pour qu’on soit paré à toute éventualité".

Ces activités "sont très encadrées", insiste-t-elle : "Les forces de l’ordre sont au courant de nos événements afin d’agir le plus rapidement possible en cas de souci, qui peut aussi venir de l’extérieur. Et l’organisation est vraiment très carrée. Le Conseil Inter Régionales sait où chaque régionale fait sa bleusaille, on fait des rondes pour que tout soit très bien chapeauté et qu’il n’y ait aucun souci, ou du moins le minimum".