Folklore et traditions : Gilles de Chin, le dragon et la Procession de la Pucelette !

Notre pays regorge de contes et de légendes, dont celle de Gilles de Chin, le pourfendeur du dragon. En ce week-end de Pentecôte, la Pucelette sera à l’honneur. Vous trouverez également une séquence de Thierry de Coster sur la procession de la pucelette. L’événement qui célèbre cette légende se déroulera le 6 Juin.

La légende La légende commence aux alentours de 1130. Gilles de Chin, fils et enfant unique de Gérard de Chin seigneur et grand baron du Hainaut, revient au pays après avoir combattu en Palestine. Il apprend qu’une bête monstrueuse sème la terreur dans le village des Wasmes, près de Mons. Elle dévore toutes les victimes sur son passage. Mais cette fois-ci, la bête se serait emparée d’une "pucelette", une fillette de 4 ou 5 ans. Sans plus attendre, le vaillant chevalier s’en va combattre la bête retranchée dans les collines. Elle avait une effroyable gueule et des griffes. Quand la bête aperçut Gilles, elle poussa un hurlement à vous glacer le sang. Elle tapait avec sa queue, faisant gronder le sol. Le combat qui s’ensuivit fut intense, mais le chevalier finit par en sortir vainqueur. Ensuite, Il ramena la pucelle à Wasmes, et fut acclamé en héros. Il existe des versions de cette légende, mais Gilles de Chin a bien existé. Le chevalier vécut dans le Hainaut et participa à de nombreux combats. Il fut tué à celui de Roncourt en 1133. On rapporta son corps au monastère de Saint-Ghislain, en Belgique, où on l’inhuma. Voici le texte qu’on pouvait lire sur sa tombe : ‘'Ci-gist Messire Gilles de Chin Chambellan de Haynnau, Seigneur de Berlaymont, Anssy Chièvres et de Sars de par sa femme, Dame Idon, personnage Digne de mémoire, tant pour son zèle au service de Dieu, que Par sa valeur dans les armes, lequel aydé de la Vierge tua un Dragon qui faisait grand dégât au terroir de Wasmes. Il fut enfin occys Rallecourt, ayant donné de grands biens à cette maison, au village dud, Wasmes, Requiescat In pace. ‘’ Cette tombe a par la suite été transférée à l’église paroissiale de Sainte-Waudru à Mons. La tête du dragon, elle, est conservée au musée Jean Lescart. Elle semble être celle d’un crocodile, probablement ramenée lors de son voyage en Palestine.