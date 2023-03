Folk en fête revient à Gerpinnes pour célébrer les musiques traditionnelles

Le second stage, animé par Marinette Bonnert et Pierre Challe, offre l’occasion aux amateurs de musique de s’essayer à l’accordéon . Durant 4 heures, les participants pourront découvrir les bases d’apprentissage pour jouer de ce célèbre instrument à vent. Pour les personnes qui ne possèdent pas d’accordéon, il sera possible d’en avoir un en prêt pour la durée du stage.

Peu de temps avant l’ouverture du bal, les enfants pourront s’initier à la danse folk, encouragés par le groupe Zim Boum Trad. Sur fond d’accordéon diatonique, de guitare et de percussions, les petits seront pris au cœur d’une folle farandole.

Enfin, la soirée démarra à 20h30, avec voyage musical et dansé de 21BOuTONS. La belge Marinette Bonnert et le catalan Pere Romani transportent le public dans leur univers qui ne manquera pas de vous faire danser ! Ils seront suivis du groupe régional, Citron-Gingembre. Accordéon, guitare, et flûte et se mêlent aux voix des cinq chanteurs dans la gaieté.