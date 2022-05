Folie à Bristol, promu en D3 via la différence de buts… grâce à un succès 7-0 lors de la dernière journée

Bristol Rovers a réalisé un petit miracle samedi en décrochant in extremis la promotion de la League Two (D4) à la League One (D3) anglaise. Une ascension au niveau supérieur qui n’aurait pas été possible sans un succès 7-0 lors de la dernière journée.

En pleine bagarre pour la montée avec Northampton, Bristol devait absolument s’imposer avec un écart important pour remonter son désavantage en termes de différence de buts alors que les deux équipes étaient à égalité au classement.

Pourtant capables de marquer deux fois en 22 minutes face à la lanterne rouge Scunthorpe, les joueurs de Bristol ont sans doute pensé que leurs efforts étaient vains au terme de la première mi-temps.

Northampton avait déjà fait trembler les filets à 3 reprises dans les vingt premières minutes et avait regagné les vestiaires avec un score de 1-3 en sa faveur. Mais alors que Northampton ne parvenait plus à faire bouger le marquoir en deuxième période, Bristol lançait toutes ses forces dans cette bagarre qui semblait perdue d’avance.

A l’heure de jeu, les troupes de Joey Barton (ancien enfant terrible du football anglais) menaient déjà 4-0. De quoi reprendre espoir en vue d’une fin de match complètement folle. Et c’est bien ce qu’il s’est produit. Auteurs de trois buts en 9 minutes, les Rovers ont déchaîné la passion de leurs supporters, montés sur la pelouse pour célébrer ce but libérateur.