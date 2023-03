Foires aux plantes, bourses d'échange, visites de jardins : découvrez notre sélection

En province de Hainaut

Ce dimanche 2 avril, marché des artisans et échange de graines à la Maison des Jeunes Le Château rue du Tour à Hornu. De 10 h à 20 h. Artisans locaux, troc de plantes et de semences, conférence, animation pour enfants.

C’est un événement attendu par tous les habitants de l’entité tournaisienne. Le marché aux fleurs date du début du 19e siècle, remonte probablement à 1825. A l’époque, on y vendait du jambon et des fleurs pour célébrer la fin du carême et les fêtes pascales.Si les gourmets ont renoncé peu à peu à l'excursion dans la Cité des Cinq Clochers, la tradition se perpétue. Chaque année, avant le retour des beaux jours, un grand marché aux fleurs s’installe dans les rues de la cité, qu’il fleurit, colore dans une joyeuse bonne humeur ! La rue Royale et les quais de l’Escaut se transforment en un gigantesque tapis fleuri, constitué par les étals de plusieurs centaines d’horticulteurs. Rue St Martin à Tournai le vendredi 7 avril.

Bourse et marché aux plantes vivaces, semences florales, potagères et aromatiques et "portes ouvertes" au jardin de Liliane Callant, ces 1er et 2 avril, route d'Amougies 22 à Anseroeul.

Situé entre le Mont St Aubert et le Mont de l’Enclus, La Feuillerie à Celles (Tournai) est un Parc labellisé Jardin Remarquable par Parcs et Jardins de Wallonie est merveilleusement intégrer dans le paysage environnant. Le jardin romantique du 19ème siècle dans la plus pure tradition anglaise, est avec divers agrandissements transformé en un lieu magique…

Depuis plus de 30 ans s'y déroulent plusieurs fêtes aux plantes qui attirent un public croissant.

Ces 22 et 23 avril, s'y tiendra la "Fête des Plantes rares et de collection". Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers présenteront arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces & annuelles, plantes aquatiques, arbres fruitiers, graines biologiques, plantes indigènes, graminées, bulbes, plantes alpines.. Les plantes couvre-sols en seront les vedettes.

De 10 h à 18 h, entrée 9 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Le 14 mai, de 10 h à 18 h ce sera la fête aux rhododendrons et azalées. Un événement unique en Belgique, devenu incontournable pour tous les amateurs du genre. Le cadre enchanteur du parc de la Feuillerie avec plus de 1000 Rhodos et Azalées en Fleurs se rête à merveille pour accueillir des pépiniéristes spécialisés et passionnés.Ils auront à cœur de proposer à la vente des centaines d’espèces et variétés introuvables dans le circuit commercial courant.

De 10 h à 18 h, entrée 6 euros.

Et le 16 juillet, Le ‘Parc de la Feuillerie’ et deux autres jardins : ‘Jardin du Tournay-Vous’ à Orcq et ‘Les Sentes de l’Hydrangéa’ à Flobecq ouvrent leurs portes afin de découvrir le monde magique des Hortensias (Hydrangea) en pleine floraison.Des visites incontournables qui vous livreront tous les secrets pour réussir pleinement le choix, le bon emplacement et l’entretien.

Toutes les infos via le site FEUILLERIE

Du 14 au 16 avril inclus, rendez-vous incontournable des amoureux des plantes : 18eme Foire de Jardin du Parc d'Enghien ! La Foire de jardin d’Enghien, ce sont 250 exposants à votre écoute. Un parc verdoyant de 4 hectares et son château néoclassique exceptionnellement ouvert au public. Des pépiniéristes et professionnels de l’aménagement extérieur. De la déco et du mobilier outdoor. Tout pour la piscine et le spa. Des animations pour petits et grands, des conférences, des escales gourmandes. Les idées cadeaux d’une quarantaine d’artisans. Le tout en présence de Luc Noël le samedi.

Vendredi 14 avril de 14 h à 19 h, samedi 15 et dimanche 16 avril de 10 h à 19 h.

Entrée 8 euros. Un évènement en partenariat avec Vivacité. On vous y attend nombreux.

Toutes les infos via le site ACHEOEXPO