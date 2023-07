Foire Verte à Cerfontaine !

L'événement "Eco-Responsable" propose la rencontre de producteurs et artisans locaux mettant en valeur la protection de la nature, les énergies renouvelables, l'éco-construction et les produits d'art et de bouche (terroir, circuit court et Bio).

La Foire Verte est le rendez-vous estival incontournable aux Lacs de l'Eau d'Heure, pour découvrir au travers d'ateliers, d'expositions, de démonstrations et de concours ;

Les éleveurs et clubs passionnés de chevaux, de petits élevages, d'éleveurs de chiens et de chats...

Les métiers "ancestraux" de la ferme (moisson, éco-pâturages, sabots, etc...)

Des balades nature "animées", à pied ou en char à banc avec chevaux de traits sont organisées sur le site et près du Lac de Falemprise.

En résumé, la Foire Verte est une fête champêtre, familiale... Tout en musique et animation folklorique.

Ces 5 et 6 aout rue Nou Pré 10 à Cerfontaine

Infos via le site FOIRE VERTE