Foire du Midi : trois attractions fermées temporairement pour ne pas avoir installé de sonomètres

En application du règlement des kermesses en vigueur sur la Ville de Bruxelles, trois métiers de la foire du Midi devront fermer pendant une journée pour non-respect des règles relatives aux sonomètres. En effet, à la date d’ouverture de la foire, trois métiers n’étaient pas équipés de sonomètre, alors que c’est une condition sine qua non pour l’ouverture d’une attraction. La Ville appliquera donc une sanction à la hauteur de l’infraction : la fermeture des métiers concernés pour une durée d’une journée. Il s’agit d’une attraction à sensation, d’une terrasse et d’un manège pour enfant qui resteront donc fermés le lundi 1er août.

L’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain explique ce choix : " La foire du Midi existe depuis plus de 140 ans et reste un des événements majeurs de l’été bruxellois. En tant que tel, nous devons veiller à l’intégration et l’habitabilité de la Foire avec son environnement urbain. C’est pour cette raison que nous mettons en place des règles à juste mesure et que nous devons les appliquer le cas échéant. "