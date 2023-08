Foire du Midi : plus de 260 enfants malades et précarisés ont profité gratuitement des attractions

Plus de 260 enfants malades et précarisés, âgés de 5 à 18 ans, ont profité gratuitement des attractions de la foire du Midi, à Bruxelles, jeudi après-midi, sous le soleil. Au total, 12 associations ont été invitées par les forains, parmi lesquelles Amarrage, Smiles, Make-A-Wish, OHANA, GESED ou encore Belgium Ear Connections.

"Nous sommes venus avec une vingtaine d’enfants. Ils sont vraiment très heureux d’être là", s’enthousiasme une bénévole de l’ASBL ClassContact, également présente lors de l’événement. L’association permet aux enfants malades de suivre les cours à distance pour qu’ils puissent avoir une vie sociale et éviter le décrochage scolaire.

Britt Herbots, attaquante de l’équipe nationale de volley-ball, a également pris part à cette journée spéciale en tant que marraine de la 143e édition de la foire. Le DJ bruxellois Daddy K, parrain de la foire, et Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, étaient aussi présents. "La foire, ça fait rêver les petits et les grands. On peut faire vivre une journée d’évasion à ces enfants et parfois aussi à leur famille", confie l’échevin. "Cela fait une vingtaine d’années que la journée des enfants malades a lieu. On veut perpétuer cette belle journée." Aujourd’hui, cette initiative est également destinée aux enfants précarisés. "Nous voulons vraiment donner un accès à la foire à tous", ajoute Fabian Maingain.

Pour qu’ils puissent être reconnus par les forains, les enfants et leurs 138 accompagnants ont reçu des tee-shirts blancs, floqués "foire du Midi" en lettres fluorescentes. L’année dernière, plus de 180 enfants avaient déjà pu vivre de bons moments, à l’initiative des forains, avec la comédienne Virginie Hocq.