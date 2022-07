Foire du Midi : l’humoriste Virginie Hocq comme marraine de l’édition 2022

"Envolez-vous à la Foire du Midi", voilà le slogan de la 141e édition de la plus populaire fête foraine de Bruxelles, qui se tient chaque été sur le Boulevard du Midi, entre Art et Métiers et la Porte de Hal. Cette année, elle se tiendra du 16 juillet au 21 août et comptera trois nouvelles attractions. Par ailleurs, différents dispositifs seront mis en place pour réduire et trier les déchets mais aussi pour limiter le bruit afin de préserver la qualité de vie des riverains de la foire.

Fabian Maingain, l’échevin des Affaires Économiques de la Ville de Bruxelles, a présenté, mercredi, le programme de la nouvelle édition de la Foire du Midi, en présence de la comédienne Virginie Hocq et de la cheffe Sofie Dumont, les deux marraines de l’événement cette année. Les deux femmes ont montré qu’elles incarnent l’esprit de la Foire : amusement et plaisir gourmand. La plus grande fête foraine de la capitale compte trois nouvelles attractions, dont un bateau pirate et le "Techno Power" qui crée des accélérations à 110 km/h, "à faire avant les frites", a plaisanté Virginie Hocq.

"Chaque année, j’organise pour ma fille la journée du 'oui', parce que je lui dis souvent 'non', et la dernière fois elle a choisi la foire. J’ai fait signe longtemps à côté du manège, comme beaucoup d’autres gens. Alors quand on m’a proposé d’être la marraine de l’événement cette année, j’ai accepté tout de suite", a raconté avec humour Virginie Hocq. "On doit valoriser ce qui se passe dans notre ville, ça fait partie de notre fierté", a-t-elle ajouté.

Sofie Dumont s’est dit elle aussi "très contente et super fière" d’être la marraine de la Foire du Midi, évoquant ses souvenirs d’enfance lorsqu’elle apercevait de loin la Grand Roue et qu’elle insistait auprès de ses parents pour l’y emmener. La cheffe et chroniqueuse de VTM a décrit la Foire du Midi comme un lieu véritablement éclectique de la capitale et plein de nostalgie pour beaucoup d’adultes Bruxellois.

Sur le plan logistique, les organisateurs ont prévu de mieux contrôler les normes de bruit, pour garantir aux riverains de la Foire un certain calme, surtout après 22h00. À cette fin, les forains sont obligés de disposer d’un sonomètre. Également, des "éco-teams" seront présentes pour assurer le tri des déchets et sensibiliser à la réduction de ceux-ci. Enfin, une présence policière régulière sera aussi assurée.