Foire du midi : Daddy K parrain de l’édition 2023, 110 familles de forains présentes

C’est une tradition estivale depuis 143 ans à Bruxelles : la foire du midi s’installe ce samedi pour un gros mois. Les 110 familles de forains ont choisi cette année comme parrain Daddy K, DJ bruxellois mondialement connu, qui fut aussi membre de Benny B, le groupe qui a popularisé le rap francophone au tournant des années 1990.

"C’est un honneur et une fierté pour moi", réagit ce vrai ket de Molenbeek. "Beaucoup de gens me disent que je leur rappelle leur enfance, leurs premières sorties en discothèque. Mais moi, mon enfance, c’est la foire du midi. Mes petits tours sur le poney, je m’en souviens comme si c’était hier." Aujourd’hui encore, le DJ de 55 ans est un habitué de la foire. Son coup de cœur ? "La maison de la terreur. Le petit train qui passe avec des fantômes qui viennent te faire peur et te touchent dans le noir. Ça reste un classique", sourit-il.

Avec 130 attractions réparties sur 1,6 kilomètre, la foire du midi est le plus grand champ de foire du pays. Elle attire, bon an mal an, près d’un million de visiteurs. Certains forains y font près de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel.

Les forains, c’est comme les agriculteurs, on n’est jamais contents

"Avec Anvers et Liège, c’est l’une des trois grandes foires de Belgique", expose Patrick De Corte, président des forains bruxellois. "Mais la foire de Midi a certains atouts avantages. Elle est en pleine ville, c’est magnifique pour les Bruxellois. Elle est à deux pas de la Gare du midi, c’est important pour les navetteurs. Elle a lieu pendant les vacances, les journées sont plus longues, c’est l’été."

L’ampleur du succès de cette édition 2023 dépendra, comme souvent, de la météo. "Il ne faut pas qu’il pleuve, ni qu’il fasse trop chaud. Les forains, c’est comme les agriculteurs, on n’est jamais content", sourit Patrick De Corte.

Grosse ombre au tableau, depuis quelques années, la foire est coupée en deux par les travaux du métro. Le bas de la foire, du côté de l’Institut des Arts et Métiers, en pâtit fortement. "L’enjeu, c’est de continuer ce chemin piéton", reconnaît Fabian Maingain (Défi), l’échevin des affaires économiques de la Ville de Bruxelles. "On a renforcé la communication. Au niveau de la césure, on a mis des jeux de lumière et des décorations pour inviter les visiteurs à continuer leur balade jusqu’aux Arts et Métiers, où attendent de belles et grandes attractions."

Rayon nouveautés cette année, on pointera l’accent mis sur le renforcement des mesures de sécurité, avec l’installation d’un poste de premiers soins de la Croix-Rouge sur place. Pour la première fois, également, les trottinettes et vélos seront interdits sur le champ de foire.