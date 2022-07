Foire du Midi 2022, une édition sans restrictions: le soulagement pour les forains

Depuis quelques jours, le quartier du Midi s’est transformé en site de construction. Les forains ne s’arrêtent plus. Il leur reste maintenant quelques heures pour tout mettre en place. Cette année, l’ambiance sera au rendez-vous. En effet, c’est la première année qu’aucune restriction sanitaire n’a été mise en place. Parmi eux, Sacha Hotye vend des frites, des beignets et des crêpes sur les foires de Belgique depuis huit ans. Elle a de grands espoirs pour cette édition :"On est content, on est vraiment très content. Surtout que cette année, ça va être la première fois sans restriction donc on a vraiment hâte d’ouvrir."

L’année dernière, la Foire du Midi était ouverte mais avec masque obligatoire, distances sociales et gel hydroalcoolique sur tous les stands.

Le fait d’ouvrir sans restrictions, c’est un soulagement pour nous

Cette année, les forains seront exemptés de toutes ces restrictions. Sacha espère alors revoir certains de ces clients habituels : "On pense revoir un certain public, mais on n'a pas revu nos plus vieux clients qui ont peur et qui doivent plus se protéger".