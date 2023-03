Foire du livre : "Je ne me destinais pas du tout à la littérature jeunesse"

La Foire du livre, c’est l’occasion de rencontrer les stars du monde de l’édition, mais aussi celle d’aller à la rencontre d’auteurs et d’autrices locales. Parmi eux, la bruxelloise Charlotte Bellière. Assise au stand des éditions Alice Jeunesse, elle est en pleine dédicace :

"- Ce sera pour qui ?

- Marie-Noëlle

- Marie-Noëlle, hop, je note !"

A ses côtés, se trouve l’illustrateur Ian De Haes. Ensemble, ils cosignent l’album "Le guichet de la lune". Duo dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée, les deux artistes se sont inspirés de leurs enfants pour cette histoire : "quand nos filles étaient petites, elles ne disaient pas 'je suis dans la lune' mais 'je suis dans MA lune'. On trouvait cela très beau et on s’est posé la question suivante : quand on est dans la lune et qu’on est interrompu, où vont nos idées ?", raconte l’autrice. Cette question sera le point de départ de l’histoire, qui met en scène Jean, le guichetier de la lune. "Il organise chaque idée, chaque souvenir, chaque pensée. Il les étiquette et il les trie en espérant, peut-être, que quelqu’un vienne reprendre son idée. Et puis un jour, une petite fille arrive et on se demande ce qu’elle fait là…"