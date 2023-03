Foire du Livre de Bruxelles : les auteurs et performances à ne pas rater

Après deux ans sans ce rendez-vous incontournable de la littérature, la Foire du Livre entame un nouveau chapitre de son existence. Retrouvez ci-dessous le programme des événements et rencontres littéraires à ne manquer sous aucun prétexte. La RTBF est également de la partie et vous fera vivre cet événement culturel phare en direct de Tour & Taxis, avec de nombreuses émissions spéciales.

Du 30 mars au 2 avril, sur le site de Tour & Taxis, déambulez de stand en stand pour rencontrer les auteurs et autrices, pour découvrir les nouvelles plumes, pour dialoguer avec vos maisons d'édition préférées, ou pour assister à des performances artistiques déroutantes.

Pour sa 52e édition, la Foire du livre fera dialoguer diversité et imaginaire, à travers deux thématiques :

'Osons l’imaginaire'

'Les horizons du livre', proposés par les huit régions et territoires de France, mis à l’honneur cette année

En 2023, la Foire s'ouvre aussi au manga et ouvre un espace famille, destiné aux rencontres et lectures pour petits et grands.

Plus de 1200 auteurs et plus de 300 exposants sont attendus pour de nouvelles évasions littéraires, répartis dans quatre bâtiments : les Shed 1 et 2, la Gare Maritime et la Maison de la Poste.

Parmi cet afflux de noms, on fait le point sur les auteurs et performances incontournables et découvertes prometteuses de la Foire.

► Le programme complet de la Foire du Livre, dont les horaires de dédicaces.