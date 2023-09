Foire du Disque Be POP Mons : Un paradis musical à découvrir ces 09 & 10 septembre 2023 !

La septième édition de la Foire du disque Be POP Mons investira cette année encore le Lotto Mons Expo, accueillant 75 exposants venus des quatre coins de l’Europe.

Laissez-vous emporter par une incroyable sélection de milliers de disques vinyles et CD’s couvrant un large éventail de genres musicaux : Rock, Soul, Psyché, Métal, Electro, Jazz, Français, Italien, Blues, Krautrock, Rock Progressif, Punk, New Wave, Reggae, Hip Hop, Bandes Originales de films.

Vous découvrirez également des stands dédiés au matériel Hi-Fi, qu’il soit neuf ou d’occasion, des réparateurs de platines et d’autres équipements audio de qualité.

Explications dans cette interview d’Anne Jacques, aux micros de Carine Bresse et Thomas de Brouckère dans l’émission Hainaut Matin sur Vivacité.

Plus d’infos via la page Facebook : Be POP Mons