Foire de Libramont, un conseil d'administration pour modifier un mode de rémunération de la Directrice pas très "éthique"

Si l’attention du Gouvernement Wallon a été attiré sur cette pratique, révélait " le Soir " ce week-end, c’est que l’avis de l’inspection des finances était sollicité, pour l’octroi de la subvention 2022 à la Foire de Libramont (une subvention pour un total de 853.000€) ! Du côté de la Foire, on explique que ces subventions ne sont en rien destinées au paiement de la consultance, mais bien à la promotion de la Foire et à ses aspects éducatifs. La Wallonie a donné son accord pour octroyer la subvention, mais à trois conditions. Il ne doit plus y avoir de contrat de consultance via une société luxembourgeoise! De son côté la SOGEPA qui détient aujourd’hui 75% des parts de la société immobilière qui gère le bâtiment du LEC (Libramont Exhibition & Congress ", centre névralgique de la Foire), est chargé de vérifier la viabilité économique de l’événement. Et puis, l’inspection des finances va analyser la situation et s’assurer que la subvention est utilisée à bon escient ! Le Ministre de l’’Agriculture, Willy Borsus confirme les conditions exigées par la Wallonie et dit attendre l’analyse de l’inspection des finances. Du côté de la Foire, on se dit "très serein par rapport à l’audit et à l’analyse et on et affirme " avoir toujours géré l’outil en bon père de famille ".